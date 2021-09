Brent „preskočio“ nivo od 80 $ za barel prvi put od 2018.

LONDON – Cena sirove nafte Brent za novembarsku isporuku premašila je danas 80 dolara za barel prvi put u poslednje tri godine, pokazuju podaci sa tržišta.

Rast cene je uzrokovan većom potražnjom za energijom, koja usled oporavka globalne ekonomije od pandemije, nadmašuje ponudu.

Na azijskom trgovanju jutros u 5:00 časova po srednjoevropskom vremenu, cena decembarskih fjučersa Brenta porasla je za 0,85 posto na 79,36 dolara po barelu, dok su novembarski fjučersi skočili za 0,83 procenta na 80,19 dolara, nakon što su prethodno dostigli u jednom momentu čak 80,35 dolara po barelu, prenosi Raša tudej.

Cena fjučersa američke WTI nafte takođe je ojačala za 0,85 odsto na 76,09 dolara po barelu.

Do poskupljenja „crnog zlata“ dolazi usled znakova o poboljšanju izgleda globalne potražnje za energijom, pri čemu rafinerije ne uspevaju da obezbede dovoljne količine nafte jer ponuda raste sporijim tempom.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEK) i njeni saveznici, uključujući Rusiju, ublažavaju ograničenja vezana za isporuke koja su uvedena prošle godine na vrhuncu pandemije kovid-19. Tržišni akteri iščekuju novu prognozu OPEK-a o globalnim izgledima potražnje za naftom koja treba da bude objavljena kasnije danas, i u kojoj će detaljno biti izneti stavovi grupe o tržišnim fundamentima.

.Berzanski analitičari kažu da bi cene mogle sa nastave rast i predviđaju da će potražnja za gorivom dostići nivo pre pandemije početkom sledeće godine.

„Potražnja za naftom bi mogla da poraste za 500.000 barela dnevno jer visoke cene gasa primoravaju potrošače da se preorijentišu na druge energente“, izjavio je za „Blumberg“ Vivek Dar, analitičar za robna tržišta u australijskoj Komonvelt banci.

Prema njegovim rečima to će dovesti do još izraženijeg deficita ponude na tržištima, s obzirom na činjenicu da će podizanje proizvodnje OPEK -a i saveznika od 400.000 barela dnevno svakog meseca rezultirati povećanjem globalne ponude za samo 2,,0 posto do kraja godine.

(Tanjug)

