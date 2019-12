Britanija pokrenula istragu o Amazonovoj kupovini Dilivero

LONDON – Britanski regulator za zaštitu konkurencije pokrenuo je dubinsku istragu o Amazonovoj kupovini udela u kompaniji Dilivero(Deliveroo) za onlajn naručivanje dostavljanja hrane, pošto dve kompanije nisu uspele da ublaže ranije izraženu zabrinutost regulatora.

Amazon je imao najveće učešće u Diliverovoj akciji prikupljanja sredstava u iznosu od 575 miliona dolara u maju, a istraga bi mogla da poremeti nastojanja američkog giganta u e-trgovini da konkuriše kompanijama Uber Its (Eats), DŽast It (Just Eat) i Tejkavej.com (Takeawai) u isporuci hrane, prenosi Rojters.

Uprava za zaštitu konkurencije i tržišta (CMA), koja je pokrenula inicijalnu istragu u junu, saopštila je danas da je odlučila da pređe na „fazu 2“ istrage pošto Amazon i Dilivero nisu otklonili njihovu zabrinutost u predviđenom roku do 18. decembra.

Ranije ovog meseca, CMA je objavila da bi investiranje Amazona u Dilivero u sadašnjoj formi moglo da našteti konkurentnosti restorana za isporuku hrane i internet dostavi namirnica.

Sa sadašnjim ugovorom Amazon bi imao više prava glasa u upravljanju Diliverom, koji se u poslednjih šest godina naglo proširio na više od 100 gradova i mesta širom Britanije.

Ni Dilivero ni Amazon nisu otkrili koliki je Amazonov udeo u toj kompaniji.

Amazon, sa sedištem u Sijetlu, branio je danas pomenuti ugovor, navodeći da bi Dilivero trebalo da dobije širi pristup investitorima.

Iz Diliveroa su saopštili da sarađuju sa CMA i da će sporazum „unaprediti konkurentost, tako što će restoranima omogućiti da razviju svoj posao, otvoriće nova radnih mesta za vozače i pružiti veći izbor kupcima“.

(Tanjug)