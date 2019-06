Britanska auto-industrija: Bregzit bez dogovora nije opcija

LONDON – Britanska auto-industrija apelovala je danas na budućeg premijera Britanije da obezbedi da Bregzit sa sporazumom koji će očuvati nesmetanu trgovinu sa EU.

U suprotnom, odnosno u slučaju Bregzita bez dogovora, upozoravaju oni, došlo bi do uvođenja tarifa u vrednosti od više milijardi funti i poremećaja na granici koji bi, kako tvrde, naneli veliku štetu britanskoj automobilskoj industriji, prenosi agencija Rojters.

Direktor britanskog Društva proizvođača motornih vozila i trgovaca (SMMT) Majk Hovs kaže da se posledice Bregzita već osećaju.

„Već vidimo posledice od neizvesnosti, straha da ne dođe do dogovora. Prvi posao novog premijer mora biti da osigura dogovor koji će sačuvati trgovinu bez trzavica, jer, za našu industriju, Bregzit bez dogovora nije opcija koju možemo sebi da priuštimo“, izjavio je Hovs.

Britanska automobilska industrija strahuje da će u slučaju neadekvatnog izlaska Britanije iz EU, njenog najvećeg izvoznog tržišta, doći do uvođenja tarifa u visini do 10 odsto na gotove modele, kao i do zastoja na granicama.

Kašnjenja u proizvodnji, prouzrokovana ograničenjima u trgovini, koštala bi dodatnih 50.000 funti po minuti, što je ukupno 70 miliona funti dnevno prema najgorem scenariju, procenjuje SMMT.

Kandidati za novog premijera, Boris DŽonson i njegov rival DŽeremi Hant, izrazili su nedavno spremnost za izlazak Britanije iz EU bez dogovora, iako, kako kažu, to nije opcija koju preferiraju.

(Tanjug)