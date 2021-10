Dasic: Severna obilaznica potencijal za sirenje Kragujevca

KRAGUJEVAC – Gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić izjavio je danas da Kragujevac mora da se širi i da je izgradnja Severne obilaznice ozbiljan potencijal za to, objavljeno je na gradskom sajtu.

Dašić je na javnoj raspravi o Nacrtu plana razvoja Kragujevca od 2021 do 2031. godine organizovanoj za privredu, naveo da se uz Severnu obilaznicu planira i nova industrijska zona koja bi se prostirala na području od oko 200 hektara.

„S obzirom da se naši kapaciteti slobodnog industrijskog zemljišta sada već ozbiljno smanjuju, planiramo da na vreme uđemo u taj projekat kako ne bismo došli u situaciju da imamo investitora, a nemamo zemljište“, rekao je on.

Dodao je da lokalna samouprava nastoji da stvori povoljnu poslovnu klimu u gradu i to kroz bržu administraciju, brži dolazak do dozvola, izgradnju pristupnih saobraćajnica i nedostajuće komunalne infrastrukture.

„Ne pariramo Beogradu, ali bi Kragujevac trebalo da bude ono što je Salzburg za Austriju, manje mesto, ali mnogo lepše i udobnije za život“, poručio je gradonačelnik Dašić.

Direktor Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, Nenad Popović je istakao da grad Kragujevac kroz javne rasprave želi da uključi širu javnost u proces odlučivanja i da se tako unapredi dokument koji je od ključnog značaja za razvoj grada u predstojećoj dekadi.

“ Nijedan plan nije savršen, planiranje je živ proces i svakako da će ovaj dokument vremenom biti unapređivan, ali on daje veoma zdravu osnovu za aktivnosti koje će se odvijati u narednom periodu“, rekao je on.

Jedan od važnih prioriteta u narednoj dekadi biće zapošljavanje a Radomir Erić, član Gradskog veća za privredu je naveo da u Kragujevcu trenutno ima 16.000 nezaposlenih, što je znatno manje, u odnosu na period od pre pet godina, kada je na evidenciji bilo 22.000 Kragujevčana.

(Tanjug)

