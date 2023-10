Đedović Handanović: Očekujem da se u narednom periodu cene dizela neće menjati

Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas, nakon razgovora sa predstavnicima Udruženja naftnih kompanija Srbije (UNKS) i Naftne industrije Srbije (NIS), da očekuje da se u narednom periodu cene dizela neće menjati.

„Nastavićemo da nadgledamo cene dizela u Srbiji i cilj nam je da u narednom periodu one ne rastu i da obezbedimo predvidljivost i sigurnost za sve. U ovom će nam pomoći i Naftna industrija Srbije koja je pouzdan partner države bila u prošlosti i nastoji da to bude u budućnosti, a to očekujem i od ostalih naftnih kompanija u Srbiji“, navela je Đedović Handanović koja je sa predstavnivcima NIS-a i UNKS-a razgovarala o stanju na tržištu naftnih derivate, objavilo je Ministarstvo.

Na sastanku je zaključeno i da je snabdevanje tržišta gorivom stabilno.

„Iako je došlo do blagog rasta akciza, to neće negativno uticati na povećanje cene dizela i to je nešto što želimo da obezbedimo za naše građane i u narodnom periodu. Time smanjujemo i inflatorne pritiske što ima višestruke koristi“, rekla je ministarka.

U saopštenju je navedeno i da „NIS pažljivo prati situaciju na globalnom i lokalnom tržištu nafte i naftnih derivata i aktivno daje doprinos očuvanju sigurnosti i stabilnosti snabdevanja“.

Istovremeno, kao se dodaje, NIS u poslovanju uzima u obzir i makroekonomske faktore.

„Stoga će kompanija NIS preduzeti sve aktivnosti koje od nje zavise kako se u narednom periodu ne bi uvećale cene osnovnih vrsta goriva na benzinskim stanicama, brinući istovremeno o svojim potrošačima i uvažavajući napore Vlade Srbije u poboljšanju životnog standarda građana Srbije“, objavilo je Ministarstvo.

(Beta)

