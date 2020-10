Drobnjak:Deonica kroz Batočinu, Kragujevac na autoput

BATOČINA – Direktor Puteva Srbije Zoran Drobnjak obišao je danas završene radove na deonici puta Kragujevac – Batočina i potvrdio da je završetkom ove deonice brze saobraćajnice kroz Batočinu i Kragujevac povezan sa auto-putem.

Tek završena deonica kroz Batočinu duga je 4,5 kilometra, za njenu izgradnju izdvojeno je 1,1 milijarde dinara, a savremena brza saobraćajnica omogućiće bezbedan saobračhaj od Kragujevca ka auto-putu čija frekfencija je 12.000 vozila dnevno.

„Nismo došli da se hvalimo sa 4,5 km, to je naša rutina, uradili smo za godinu i po dana. Došli smo da kažemo šta ćemo još da uradimo. Radimo planove i uradićemo novu petlju i naplatnu stanicu u Batočini. Biće mnogo veća i šira i dosta će biti pomerena ka Batočini. Od proleća ćemo početi sa radovima“, rekao je on.

Direktor Puteva Srbije u Batočini je rekao da se pripremaju projekti za izgradnju brze saobraćajnice koja će povezati Kragujevca sa Moravskim koridorom preko Mrčajevaca.

„Projekat bi trebalo da bude gotov do marta. Da se onda izabere izvođač i krene u izgradnju“, rekao je on.

Ukupna deonica od Kragujevca do petlje Batočina na auto-putu duga je 25 kilometara, a koštala je oko 5,5 milijardi dinara, rekao je on i dodao da se sada do auto-puta stiže za 15 minuta.

Kao najveće probleme sa kojima su se suočavali pri izgradnji ove brze saobraćajnice on je istakao eksproprijaciju.

Dodao je da je bilo dosta problema što se tiče vodovoda, kanalizacije, optičkog i telefonskog kabla.

Predsednik opštine Batočina Zdravko Mladenović ocenio je da je završetak radova na ovom putu veliki dan za tu opštinu.

„Sada imamo dobru i bezbednu vezu naših naselja koje taj put povezuje. Put je i impuls za dovođenje stranih investitora. Batočina je donela plan detaljne regulacije za industrijsku zonu Žirovničko polje. To je sada lokacija koja je na 7-8 minuta i od Kragujevca i od auto-puta što je jedna od najboljih lokacija u Srbiji za investitore“, rekao je on.

Dodao je da je put impuls da se oživi privreda i Batočina konačno pokrenei sa mrtve tačke.

(Tanjug)

