EK predlozila maksimalno skladištenje i zalihe gasa

BRISEL – Evropska komisija predložila je danas zakone po kojima bi zemlje članice trebalo da osuguraju zalihe gasa za slučaj nestašica i potresa na tržištima i to do 80 procenata kapaciteta podzemnih skladišta do 1. novembra ove godine i 90 procenata od svakog 1. oktobra narednih godina.

Istovremeno, Evropska komisija predlaže i formiranje radne grupe i zajedničkog pregovaračkog tima za zajedničku nabavku gasa na nivou EU kako bi se osigurale niže cene i sigurna isporuka pred sledeću zimu, navodi se u saopštenju.

Kada je reč o cenama energenata u EU, Evropska komisija je razradila opcije kojima bi se limitirao uticaj skoka cena, a koje će biti predstavljene EU iderima na dvodnevnom samitu u Briselu 24. i 25. marta.

”Komisija je postavila opcije za tržišnu intervenciju na cene električne energije na nivou EU i na nacionalnom nivou kako bi se ublažio uticaj na građane i preduzeća. Komisija je procenila prednosti i nedostatke svake opcije i spremna je da nastavi ovaj posao prema uputstvima lidera”, navode u Briselu.

(Tanjug)

