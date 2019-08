Ekonomisti Berlinu: Povećajte ulaganja i zaduživanje države

BERLIN – Fiskalna pravila Nemačke o ograničavanju nivoa javnog duga su apsurdna i štete nacionalnim interesima u svetlu rekordno niskih troškova zaduživanja i usporavanja ekonomije, ocenila su danas dvojica vodećih nemačkih ekonomista.

„Dužnička kočnica je apsurdna i šteti Nemačkoj. To za saveznu vladu znači da nastavi sa beleženjem suficita i u ovim trenutno ekonomski teškim vremenima i sprečava je da realizuje dalja ulaganja s ciljem stabilizacije ekonomije i očuvanja radnih mesta“, kaže u izjavi za Rojters Marsel Fračer, direktor ekonomskog instituta DIW.

Nemačka, kako je ukazao, ima ogromne i konstante potrebe za ulaganjima u infrastrukturu, obrazovanje i inovacije, zbog čega, kako smatra, ne bi bilo pametno da ostane pri svom obećanju da neće ulaziti u nove dugove, čak i nakon što su prinosi na 30-godišnje nemačke obveznice postali negativni.

To znači da investitori zapravo plaćaju nemačkoj državi premiju kako bi joj pozajmili novac na duži period.

„Trenutna politika ide na štetu budućim generacijama jer nemačka država živi na svojim rezervama i šteti zemlji kao poslovnoj destinaciji,“ rekao je Fračer.

Direktor ekonomskog instituta IW Mihael Heter pozvao je zvanični Berlin da uzme nove pozajmice i da stvori fond za javna ulaganja u vrednosti većoj od 100 milijardi evra.

„Dužnička kočnica više nije učinkovita jer su se okolnosti promenile. Država čak sada zarađuje novac kada uzima novi dug. Dakle, ako Berlin to ne uradi sada kako bi finansirao više javnih investicija, on će jednostavno biti na gubitku“, dodao je on.

Heter, takođe, tvrdi da je argument Berlina da sledeću generaciju ne bi trebalo opterećivati novim dugom, postao nevažeći u svetlu promenjenog okruženja finansiranja.

„Ako sada ne investiramo, ne samo da ćemo opteretiti sadašnju generaciju, već ćemo i budućim generacijama ostaviti veće potrebe za ulaganjima“, rekao je Heter.

Novac u predloženom investicionom fondu trebalo bi da se koristi za izgradnju i popravku ulica i mostova, unapređenje javnog železničkog sistema i za širenje mobilnih usluga pete generacije (5G) širom države, dodao je on.

(Tanjug)