Er Srbija od zimske sezone povećava broj letova za Njujork

BEOGRAD – Er Srbija će zbog povećane potražnje letova između Beograda i Njujorka, od predstojeće zimske sezone broj letova na toj liniji povećati sa uobičajena dva na tri leta nedeljno, najavio je srpski avio-prevoznik.

Planirano je da letovi između ta dva grada budu svakog utorka, četvrtka i nedelje.

Osim toga, kako se navodi u saopštenju Er Srbije, počev od aprila 2023. godine planirano je uspostavljanje direktnih letova između Beograda i Čikaga (aerodrom O’Her – ORD).

Čikago će biti druga destinacija u SAD u mreži Er Srbije, a planirano je da srpska nacionalna avio-kompanija na toj liniji saobraća dva puta nedeljno.

„Dodavanje još jednog leta nedeljno ka Njujorku u zimskoj sezoni jasan je pokazatelj da naša linija preko Atlantika dobro funkcioniše i predstavlja jednu od najjačih ruta Er Srbije, uz smanjenje do sada visoke sezonalnosti. Pored toga, uvođenje direktnih letova između Beograda i Čikaga, grada sa jednom od najvećih dijaspora iz Srbije i drugih zemalja u okruženju, planiramo već dugo i to je za nas takođe linija od izuzetnog strateškog značaja. Očekujemo veliko interesovanje putnika za nove letove kojima će Čikago biti krajnja destinacija, kao i onih koji će iz ovog grada nastavljati putovanje do daljih tačaka“, izjavio je direktor za komercijalu i strategiju Er Srbije Boško Rupić, prenosi Er Srbija.

Uvođenjem linije Beograd – Čikago, prvi put posle 32 godine, prestonica Srbije biće direktno povezana sa američkim gradom u kojem živi oko 350 hiljada stanovnika srpskog porekla i veliki broj stanovnika poreklom iz drugih zemalja bivše Jugoslavije, ali i okolnih balkanskih zemalja koje su dobro povezane sa Beogradom putem regionalne mreže Er Srbije.

Međunarodni aerodrom u Čikagu – O’Her (ORD) je jedan od šest najprometnijih svetskih aerodroma, a 2019. godine njegove usluge je koristilo više od 90 miliona putnika.

Zahvaljujući obnovi transatlantskih letova, Er Srbija je pre šest godina ponovo omogućila povezanost regiona i Sjedinjenih Američkih Država, nakon pauze od gotovo dve i po decenije. Od ponovnog uspostavljanja vazdušne veze sa SAD do maja ove godine, nacionalni avio-prevoznik je prevezao ukupno 383,324 putnika na liniji Beograd – Njujork, navode iz Er Srbija.

Letove između Beograda i Njujorka obavlja najveći avion u floti Er Srbije, erbas A330 koji nosi ime čuvenog srpskog naučnika i pronalazača Nikole Tesle.

(Tanjug)

