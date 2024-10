EU nastavlja podršku administraciji Srbije za uspešnije vođenju pretpristupnih pregovora

Evropska unija (EU) objavila je danas da je, kroz projekat „Pravna podrška pregovorima“ (PLAC IV), za koji je izdvojila 2,4 miliona evra, nastavila podršku Srbiji kako bi poboljšala usklađenost zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU i sprovođenje pravnih akata, i unapredila kapacitete institucija za uspešno vođenje pristupnih pregovora.

Kako je istaknuto na uvodnoj konferenciji, cilj projekta, koji se fokusira na pravnu pomoć kroz izmenu zakonodavstva i njegovo usklađivanje sa pravnim tekovinama EU, jeste da se omogući da srpska administracija efikasno vodi pristupne pregovore i uspešno upravlja celokupnim procesom evropskih integracija i pretpristupne pomoći, koja vodi ka članstvu u EU.

Projekat PLAC IV šesti je po redu PLAC projekat, a četvrti koji se sprovodi iz IPA 2 – Instrumenta za pretpristupnu pomoć EU.

Sprovođenje projekta PLAC IV počelo je u junu ove godine i trajaće do novembra 2026. godine.

V.d. pomoćnika ministarke za evropske integracije Miroslav Gačević kazao je da je jedan od ključnih uslova na putu ka punopravnom članstvu Srbije u EU usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU i uspostavljenje adekvatnih administrastivnih kapaciteta.

On je podsetio i da je u skladu sa tim, Vlada Srbije nedavno usvojila novi Nacionlni program za usvajanje pravnih tekovina EU za period do kraja 2027. godine.

Kako je objasnio, prilikom planiranja ovog dokumenta je uzet u obzir razvoj zakonodavstva EU od usvajanja prethodnog Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina EU, a prilagođen je i ostalim reformskim procesima, između ostalog i Planu rasta za Zapadni Balkan.

„Naša očekivanja od ovog projekta su velika. Očekujemo svu tehničku podršku našoj administraciji u ispunjavanju ovih ciljeva zacrtanim u novom Nacionlnom programu za usvajanje pravnih tekovina EU“, rekao je Gačević.

On je istakao da su druga ministarstva i institucije, koji su koristili pravnu pomoć kroz ovaj projekat, ocenila projekat PLAC najvišim ocenama.

„Ta pomoć je više nego konkretna i ogleda se u vidu pripreme zakona, podzakonskih akata, izrade akcionih planova, strategija, pisanje pregovaračkih pozicija“, kazao je Gačević.

Ukazao je da je do sada, tokom projekta, održano niz radionica i studijskih putovanja u države članice EU „na osnovu kojih je dobijeno korisno znanje pravnih praksi u određenim oblastima“.

„Posebna karakteristika projekta je i fleksibilnost, jer se aktivnosti prilagođavaju aktuelnim potrebama u procesu pristupanja EU“, naveo je on.

Dodao je da su u ovom ciklusu projekta definisana pregovaračka poglavlja u okviru kojih će biti moguće tražiti pravnu pomoć, ali je naglasio da će pomoć moći da se traži i za druga poglavlja.

„Za sada su prioritet Poglavlje 1 – Slobodno kretanje robe, Poglavlje 8 – Politika konkurencije, Poglavlje 9 – Finansijske usluge, Poglavlje 12 – Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika, Poglavlje 15 – Energetika, Poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promene i Poglavlje 32 – Finansijski nadzor“, kazao je Gačević.

Zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji Plamena Halačeva kazala je da je usklađivanje zakonodavstva Srbije sa zakonima EU zahtevan zadatak kojim se postavljaju temelji za članstvo u EU.

„Iako često govorimo o političkim aspektima EU integracija, neophodno je prepoznati praktičnu stranu procesa. Put ka članstvu u EU nije samo političko putovanje. To je duboka posvećenost zajedničkim, demokratskim vrednostima i vladavini prava“, kazala je ona i dodala da je ovo složen zadatak, ali i zadatak koji se stalno razvija, imajući u vidu to da se EU i njene pravne tekovine razvijaju i napreduju te s toga proces predstavlja veći izazov za buduće države članice nego što je to bio slučaj u prošlosti.

Dodala je i da je već više od deceniju projekat PLAC pruža neprocenjivu podršku u procesu usklađivanja zakonodavstva i izrade zakona u skladu sa standardima EU, te da je projekat okupio stručnjake iz više od 20 zemalja, u cilju saradnje i razmene znanja.

Vođa projektnog tima PLAC IV Samo Godec kazao je da su ciljevi prokjekta da se državna uprava Srbije pripremi za efikasno vođenje pristupnih pregovora.

„Očekivanja od projekta su unapređenje kompatibilnosti nacionalnog zakonadavstva Srbije sa zakonodavstvom EU i njegova efikasna primena. Teži se da državni službenici, koji su odgovorni za pripremu zakonodavstva i njegovo sprovođenje, budu obučeni“, kazao je on.

Prema njegovim rečima, izazovi i u ovom projektu biće uspostavljanje ravnoteže između ubrzanog usvajanja novog zakonodavstva i zahteva demokratskog zakonodavnog procesa koji treba da bude visokokvalitetan.

Izazov će biti, kako je dodao, i utvrđivanje prioriteta i sužavanje broja pregovaračkih poglavlja iodabranih oblasti koje treba obraditi.

Godec je naveo da su u prvom delu projekta, čija realizacija je počela 2. juna ove godine, pored ostaklog realizovani susreti sa predstavnicima resornih ministarstava i utvrđen plan rada.

Glavna pravna ekspertkinja na projektu profesorka Dijana Marković Bajalović istakla je da usklađivanje zakonodavstva sa pravom EU i njegova efektivna primena doprinosi povećanju blagostanja svih građana, odnosno privrednom razvoju i društvenom napretku Srbije.

„Usklađeno zakonodavstvo omogućava i olakšava uključivanje srpske privrede u privredne tokove na jedinstvenom evropskim tržištu. Ono omogućava slobodan protok ljudi, robe, usluga i kapitala između Srbije i članica EU“, kazala je ona.

Marković Bajalović je navela da usklađivanje zakonodavstva omogućava i povezivanje tržišta zemalja Zapadnog Balkana koji podstiče EU.

„Korist od usklađenosti zakonodavstva je i bolji kvalitet roba i usluga, zdravstvenu i tehničku ispravnost proizvoda, jačanje konkurencije u proizvodnji i distribuciji robe, niže cene i raznovrsniju ponudu robe i usluga“, kazala je ona.

Takođe, kako je dodala, uslađenost zakonodavstva omogućava i bolju zaštitu prava potrošača, poboljšanje javnih usluga u oblasti telekomunikacija, finansija, saobraćaja, poštanskih i komunalnih usluga.

„Tu je i veći stepen zaštite životne sredine, bolja podrška pojedinim privrednim sektorima, kao što je poljoprivreda ili preduzetništvo, ali i podrška naucu, obrazovanju, kulturi, bolja socijana zaštita i zaštita prava zaposlenih“, navela je Marković Bajalović.

Kako je precizirala, tehnička pomoć u projektu PLAC IV biće podrška u izradi zakona i podzakonskih akata, gep analiza, tabela usklađenosti zakonodavstva, procene uticaja propisa.

Predviđeno je i održavanje seminara, radionica i drzuih oblika treninga službenika državne uprave sa ciljem jačanja njihovih kapaciteta u usklađivanju propisa.

Dodala je i da je predviđena podrška u izradi dokumenata neophodnih za vođenje pregovora sa Evropskom komisijom, kao i studijske posete državama članicama EU.

Glavni korisnici projekta su Ministarstvo za evropske integracije i Pregovarački tim za pristupanje Srbije EU.

(Beta)

