Frilenseri će poreski dug otplaćivati deset godina u mesečnim ratama (VIDEO)

Radnici na internetu, odnosno frilenseri, mogu da se pohvale da su jedna od retkih poslovnih grupa u Srbiji koja je mirnim protestima uspela da ubedi vlast da je bila nepravedna prema njima i da im je zaračunala previsoke poreze.

Srbija je deseta zemlja u svetu po broju frilensera, kojih ima više od 100.000, a prva je po broju frilensera u odnosu na broj stanovnika.

Većina frilensera do sada nije plaćala nikakve poreze, iako mnogi zaradjuju po nekoliko hiljada evra, jer su smatrali da se na njih ne odnosi Zakon o porezu na dohodak gradjana niti im je Poreska uprava dostavljala rešenja.

Poreska rešenja su frilenserima počela da stižu pre nekoliko meseci, i to na prihode od 2015. godine. Posle više pregovora sa premijerkom Anom Brnabić i ministrom finansija Sinišom Malim predloženo je, po oceni Vlade kompromisno rešenje kako da se izmiri dug i ubuduće oporezuju ti poslovi, a po oceni frilensera nepravično.

Zbog toga su usledili svakodnevni protesti frilensera u Beogradu i drugim gradovima da bi konačni dogovor bio postignut 21. aprila.

Predsenik Udruženja radnika na internetu Miran Pogačar kaže:

„Predlog je bio da od početka poreske kontrole 2020. godine kad je prvi put Poreska uprava uradila bilo šta po ovom pitanju, da tad kreće naplata poreza a onda kad se uredi i status, da se plaćaju i doprinosi. Postoji jedna činjenica koja je jako bitna – da li zaista treba da plaćete nešto a da ništa ne dobijete za to. Dakle, doprinosi su najveći problem, u smislu da se zdravstvo nije koristilo i s druge strane nije išao staž, već je išlo u osnovicu, odnosno uvećava se osnovica za penziju. Dakle neko ko bi radio frilens 40 godina ne bi imao penziju, jer ne bi imao staž.“

On tvrdi da frilenseri nisu u potpunosti zadovoljni konačnim dogovorom jer im nije otpisan poreski dug, ali im je smanjeno poresko opterećenje.

Oni treba da poreski dug iz prethodnih šest godina otplaćuju deset godina u mesečnim ratama.

Uz to, kada frilenseri otplate poreze i doprinose koje duguju, priznaće im se radni staž za taj period. Taj model oporezivanja će važiti do 1. januara 2022. godine, do kada će biti utvrđeno trajno rešenje.

Prilog Kineske medijske grupe (CMG).

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.