HERSON – Nakon što su ruske trupe zauzele Hersonsku i Zaporošku oblast, kao i Donbas, Ukrajina je izgubila 16 odsto svojih obradivih površina, saopštio je Igor Grigorjev, ministar poljoprivrede Hersonske oblasti koga je Moskva postavila.

On je naveo da je Hersonska oblast u svojim najizdašnijim godinama imala prinose do tri miliona tona, a da to u ukupnom prinosu Ukrajine od oko 60-70 miliona tona, čini blizu pet odsto, prenosi TAS S.

„Još šest odsto je u Zaporožju. Oslobođene teritorije Narodne Republike Donjeck i Lugansk čine 3-4 odsto. To ukupno čini 13-16 odsto, što bi, po mom mišljenju, bio značajan gubitak za svaku ekonomiju“, naglasio je Grigorjev.

Prema njegovim rečima, vlada u Kijevu smatra da je već izgubila jednu četvrtinu obradivog zemljišta.

Ukrajinski premijer Denis Šmigal izvestio je 8. juna da je ovogodišnja setva obavljena na 75 odsto teritorija koje su korišćene prošle godine.

Ukrajina se suočila sa brojnim poteškoćama tokom ove prolećne setve, uz nestašicu goriva potrebno je da se izveze deo prošlogodišnjih prinosa, koji, prema rečima Kijeva, iznose 23,5 miliona tona, navodi TAS S.

(Tanjug)

