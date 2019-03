Grinfild investicije u banjski i zdravstveni turizam

NOVI SAD – Studija razvoja 50 potencijalnih banjskih lokaliteta na području Vojvodine koja predviđa investiranje u 50 najperspektivnijih lokacija u rekreativnom i zdravstvenom turizmu, predstavljena je danas u Skupštini Vojvodine.

Studiju je izradio pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, u saradnji s Rudarsko-geološkim fakultetom koji je bio nosilac projekta, i s Arhitektonskim i Medicinskim fakultetom iz Beograda.

„Nakon dvogodišnjeg rada na studiji, prepoznali smo 50 najperspektivnijih lokacija u Vojvodini kojima će biti omogućeno da maksimalno iskoriste sav potencijal, poput geotermalnih i mineralnih voda, lekovitog blata, lekovitog vazduha, a imamo i dve lokacije za solarnu terapiju“, izjavio je pokrajinski sekretar za privrdu i turizam Ivan Đoković.

On je ocenio da će to doprineti ne samo novim investicijama za privatno javno partnerstvo i povećanju broja noćenja i poseta već će dovesti do zapošljavanja, smanjenja spoljnotrgovinskog deficita i upošljavanja privrede na lokalnom nivou.

„Upravo je u zdravstvenom i velnes turizmu najveća multiplikacija, ona ide do sedam puta na jedan uložen dinar. Shvatili smo smo da rekonstrukcija ili privatizacija postojećih banja ne može za kratko vreme i na pravi način da dovede do nove materijalne vrednosti i do novih poreskih prihoda. Zato smo se opredelili za grinfild investicije u banjskom i zdravstvenom turizmu“, objasnio je Đoković.

On je rekao da su tokom prethodne dve godine već bile dve krupne investicije u zdravtsvenom turizmu, navodeći kao primere Fruškogorske terme, odnosno kompleks Vrdnička kula, koji će u septembru biti otvoren, i druga, a to je zabavni akva park, na mestu termalnog bazena u Subotici

„‘Fruškogorske terme’, Vrdnička kula, najluksuzniji je i najveći spa i velnes centar u regionu, čijim će otvaranjem u septembru ove godine, biti uticano na ukupan velnes i spa turizam cele Vojvodine. Akva park u Subotici takođe će imati iste efekte po razvoj turizma, jer će podići vrednost cele destinacije, a očekujemo i da ostalih 50 lokacija uđu u investicionu fazu“, ocenio je Đoković.

Cela Vojvodina beleži tendenciju rasta po pitanju broja noćenja, odnosno rast od 14 odsto godišnje, a Đoković smatra da Srbija može da bude vodeća u velnes i spa turizmu.

Najavio je da će pokrajinska vlada, zajedno sa republičkom, nastaviti da finansijski podržava turizam. Studija razvoja turizma predviđa i mapiranje svih hotela, hostela, apartmana, seoskih domaćinstava, čardi u Vojvodini.

Đoković je rekao da će subvencijama pokrajinska vlada pomagati dogradnju tih objekata, a za veće objekte predviđeno je finansiranje preko Uprave za kapitalna ulaganja.

(Tanjug)