HTEC će ove godine zaposliti još 1.000 IT stručnjaka

BANJALUKA – HTEC Grupa planira da do kraja godine udvostruči broj zaposlenih, pa traži više od 1.000 IT stručnjaka u regionu, rekao je glavni operativni direktor u HTEC-u David Sćoć.

Za portal capital.ba, on je istakao da HTEC od osnivanja 2008. godine ima najbrži rast među IT kompanijama u regionu, te da u poslednje dve godine narasla četiri puta i sa 250 stigla na 1.000 zaposlenih na 12 lokacija u sedam zemalja.

Kako je naveo nedavno, ulaganje 140 miliona dolara kroz partnerstvo sa investitorskom grupo Brighton Park Capital omogućiće mnogo veći obim ulaganja HTEC-a u širenje kapaciteta za produktivni dizajn i inženjerstvo.

Dodao je da to znači dalje strateške akvizicije, otvaranje novih kancelarija i zapošljavanje najboljih talenata u regionu.

„Planiramo da do kraja ove godine udvostručimo broj radnih mesta, a kako sada već zapošljavamo više od 1.100 ljudi širom regiona, jasna je računica. HTEC je u prethodnih pola godina zapošljavao 70 ljudi mesečno, a do kraja prvog kvaratala taj broj će narasti do 100 novih kolega mesečno“, rekao je on.

Zemlje zapošljavanja su Srbija, BiH, Severna Makedonija, Mađarska, Slovenija, Rumunija i Bugarska, gde HTEC ima 16 tehnološko-razvojnih centara.

