Infostud: Stanje na tržištu rada u Srbiji se popravilo u poslednjih 20 godina

BEOGRAD – Stanje na tržištu rada u Srbiji se popravilo u poslednjih 20 godina popravilo, s obzirom na to da je stopa nezaposlenosti opala, ali je teško predvideti godine koje su pred nama jer se nalazimo u dosta turbulentnom periodu na globalnom nivou, saopštio je sajt za zapošljavanje Infostud.U Infostudu navode da će odnos ponude i potražnje određivati prakse koje će se primenjivati, te da će poslodavci morati da tretiraju zaposlene kao najvažniji resurs svake kompanije.

Kako je navedeno, u periodu od 2002. do 2022. broj oglasa porastao je od 415 do 67.281, odnosno ukupno je za 20 godina objavljeno više od 450.000 oglasa za posao.

Tokom 20 godina postojanja Infostuda, stanje na tržištu rada u Srbiji bilo kompleksno i promenljivo, kao i da je naša zemlja prošla kroz različite ekonomske, političke i društvene promene koje su uticale na stanje na tržištu rada.

Dodaje da je digitalizacijom interneta Infostud od svog osnivanja, 2002. godine, otpočeo proces prenosa oglasa iz štampe na sferu interneta.

Podaci Infostuda pokazuju da je pored rasta broja oglasa porastao i broja konkurisanja na iste što je, kako se dodaje, još jedan pokazatelj brze digitalizacije od osnivanja.

Tako se, kako se navodi, uviđa nagli rast oglasa za skoro 70 odsto u samo prvih pet godina poslovanja.

Kada je reč o broju konkurisanja na oglase, od 2011. do 2021. godine taj broj je porastao od 1.669.609 do 3.221.868 što je, kako se dodaje, skoro 50 odsto u samo deset godina.

Infostud navodi da ima najveći broj kandidata na tržištu i da u prilog tome govori i podatak od skoro 27 miliona prijava na oglase za ovih 20 godina postojanja.

Posle svake krize tržište rada bilo je jače, navodi se u saopštenju i dodaje da su dominantne kategorije koje su u oglasima Infostuda bile najtraženije trgovina i prodaja, administracija i srednje menadžerske pozicije.

Trgovina i prodaja su gotovo uvek brojale više od 5.000 oglasa godišnje, ali prošle godine uviđamo nagli porast na

čak više od 9.000.

Navodi se da su se, kako se tržište razvijalo, javljale nove tražene kategorije, pa su tako, pored navedenih, popularne i ekonomija i računovodstvo, a poslednjih godina i ugostiteljstvo koje, kako se dodaje, broji više od 3.000 oglasa i zauzima visoku petu poziciju traženosti u 2022. godini.

Početkom 21. veka ubrzanom digitalizacijom u Srbiji, IT industrija doživljava ekspanziju tako da ta industrija, prema podacima Infostuda, od 2011. godine zauzima visoku treću poziciju u oglasima, a od 2013. godine visoku drugu poziciju na kojoj se i sada nalazi.

Kada je reč o pozicijama koje su bile najzastupljenije na sajtu Infostuda, od samog osnivanja dominantni su oglasi koji traže komercijaliste, administrativne radnike, telefonske operatere i IT pozicije, navodi se i dodaje da su se širenjem IT sektora, tehnologije razvijale, te da su najtraženije pozicije do danas ostale Java Programer, .Net Developer i Softverski inženjeri.

Infostud navodi da je pre 20 godina bio ogroman broj nezaposlenih i da su ljudi kada završe škole i fakultete godinama bili na birou, a da je danas situacija potpuno drugačija.

Sa druge strane, danas ko god hoće da radi može da nađe posao i tu nema dileme, dodaje se u saopštenju.

(Tanjug)

