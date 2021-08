Jesenji ciklus uzmi racun i pobedi pocinje 18. septembra

BEOGRAD – Nakon pauze od nekoliko meseci, nastavlja se nagradna igra Uzmi račun i pobedi i prvo izvlačenje drugog, jesenjeg kruga biće održano u subotu, 18. septembra u 18 časova, uz direktan prenos na prvom programu Radio televizije Srbije, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Nagradna igra se nastavlja kroz šest jesenjih izvlačenja, a građane očekuju vredne nagrade i to 30 automobila FIJAT 500L i čak osam stanova u Beogradu, od čega sedam u naselju Zemunske kapije dok je glavna premija stan u Beogradu na vodi.

U nagradnoj igri koju organizuje Vlada Srbije, a podržava je NALED, mogu da učestvuju svi građani koji pošalju koverte sa 10 fiskalnih računa ili 10 slipova, koji nisu stariji od 1. aprila ove godine, sa minimalnim pojedinačnim iznosom od 100 dinara.

Fiskalne račune i slipove, kako se navodi u saopštenju, ne treba mešati u istoj koverti a na poleđini koverte neophodno je napisati ime i prezime, adresu iz ličnih dokumenata i kontakt telefon, dok je na drugoj strani dovoljno napisati Uzmi račun i pobedi 2021.

Pravo učešća imaju svi punoletni građani Srbije a slanje koverata je besplatno.

Iz Vlade podsećaju da je tokom leta, između dva kruga nagradne igre, sve vreme bilo dozvoljeno slanje računa i slipova i navode da trenutni broj pristiglih koverata premašuje 6,5 miliona.

Sve koverte, poslate od 15. aprila ove godine, učestvuju u svim izvlačenjima i tokom jeseni.

Iz Vlade apeluju na građane da koverte spakuju i adresiraju kod kuće a kako bi one našle put do studija i bile u konkurenciji za vredne nagrade, dovoljno je da pravilno popunjene koverte samo ubace u najbliže poštansko sanduče.

Vlada Srbije i NALED veruju da će i ovaj ciklus nagradne igre, kao i svi prethodni, doprineti podizanju svesti građana o značaju uzimanja fiskalnih računa i dovesti do smanjenja stope sive ekonomije u Srbiji, navodi se u saopštenju.

(Tanjug)

