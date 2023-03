Konferencija „Smart Mobility“ 17. marta u Beogradu

BEOGRAD – Konferencija „Smart Mobility“, na kojoj će se razgovarati o održivom, zelenom, pametnom saobraćaju i o potrebama digitalizacije i elektrifikacije saobraćaja, biće održana 17. marta u Beogradu.

Konferencija „Shaping The Future Of Smart Mobility“ okupiće, u TC Ušće, eminentne govornika iz Srbije i regiona, kao i predstavnike Udruženja banaka Srbije, najavili su iz Smart City SEE.

Takođe, izložba „Smart Mobility“ biće održana od 15. do 22. marta.

Organizatori su najavili da će učesnici konferencije predstaviti svoje znanje iz oblasti pametne mobilnosti i predočiti na koji način uvođenje pametnog saobraćaja smanjuje zagađenja i emisiju CO2, ali i doprinosi uštedama skupe energije.

Učesnici će odgovoriti i na pitanja poput uticaja „pametnog saobraćaja“ na pokretanje novih biznisa.

Na konferenciji će biti reči i o tome kojoj fazi je Srbija kada je reč o elektrifikaciji i digitalizaciji saobraćaja, kao i šta na to kažu predstavnici regulatora, a šta inovatori.

Na primeru gradova u Evropi koji su uveli pametan saobraćaj može se zaključiti da on doprinosi smanjenju zagađenja i ušteda i da je pametan saobraćaj šansa da, kao pametna zajednica, uradimo nešto za sebe, kvalitet vazduha i životne sredine.

Na konferenciji, ali i u holu TC Ušće, svi zainteresovani će moći da se upoznaju sa potpuno novim sistemom prevoza koji dolazi iz Japana – „Shared mobility“.

Razgovaraće se i o mikromobilnost, koja obuhvata pametnu upotrebu bicikale, trotinete i druga sredstva prevoza koja ne koriste motore.

Kako navode iz Smart Ciyy SEE-a učesnici konferencije će odgovoriti i na neka futuristička pitanja, na primer, da li ćemo se i kada u gradovima voziti dronovima.

(Tanjug)

