Kreću letovi Er Srbije za Dubrovnik, Split i Bukurešt

BEOGRAD – Er Srbija će od 28. maja ponovo pokrenuti letove ka svojim destinacijama na hrvatskom primorju – Dubrovniku i Splitu, a od 4. juna obnavlja se i redovna linija do Bukurešta, saopštila je ta kompanija.

Letovi ka popularnim letovalištima u Dalmaciji obavljaće se dva puta nedeljno, ponedeljkom i petkom, dok će od 13. juna biti dodat i treći nedeljni let do Splita, nedeljom.

Srpska nacionalna avio-kompanija će do glavnog grada Rumunije saobraćati tri puta nedeljno – ponedeljkom, petkom i subotom.

Planirano je da se krajem juna broj nedeljnih letova do Bukurešta poveća na pet, dodavanjem još po jednog leta nedeljom i ponedeljkom.

Direktor komercijale i strategije u Er Srbiji Jirži Marek izjavio je da su pred letnju sezonu vidljive promene u potražnji.

„Raduje nas što smo u prilici da omogućimo putnicima planiranje letnjeg odmora na popularnim primorskim destinacijama kao što su Dubrovnik i Split, koje su im tradicionalno zanimljive zbog svoje lepote i blizine. Vazdušna veza sa glavnim gradom Rumunije nam je takođe veoma važna, pre svega iz ekonomskih razloga“, izjavio je Marek.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.