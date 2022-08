Lajkovac dobio 10 km nove kanalizacije

LAJKOVAC – Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović izjavio je danas u Lajkovcu da je zvršeno 10 od planirana 33 kilometra kanalizacione mreže u toj opštini i da će do kraja godine biti izgrađeno i jedno postorojenje za prečišćavanje otpadnih voda.

„Radimo avangardni ekološki projekat na više od 100 lokacija na teritoriji 30 lokalnih samouprava u Srbiji gde gradimo kanalizaciju, kolektore i postroijenja za prečišcahvanje otpadnih voda. Samo u Lajkovcu se gradi na četiri ili pet lokacija smo izgradili 10 kilometara kalanizacije. Planiramo da ovde izgradimo 33 kilometra i dva postrojenja, od čega očekujemo da jedno bude završeno do kraja ove godine“, rekao je Momirović nakon obilaska radova.

Dodao je da će do kraja spetembra u Srbiji biti završeno oko 300 kilometara kanalizacione infrastrukture.

„Planiramo da do kraja godine pustimo četiri postrojenja za poreradu otpadnih voda, a do kraja sledeće godine više do 20 postrojenja“, naveo je Momirović.

Ocenio je da su to veliki projekti kojima je ova vlada napravila potpunu promenu precepcije ekologije u zemlji.

„Izgradili smo jedno od najmodernijih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Kruševcu, izgradili smo u Vranju, sada gradimo 140 kilometara nove kanalizacione infrastrukture u Vranju, ali nismo uspeli da to na adekvatan način promovišemo u javnosti. Naporotiv, dozvolili smo da nas u Skupštini napadaju neki poluobrazovani ljudi sa više nego neubedljivim radnim biografijama, ljudi koji su svoj život podredili tome da promovišu starne interese“, ocenio je ministar.

Poručio je budućoj vladi kako mora da ima snage da završi ove projekte i očisti reke tako da buduća pokoiljenja mogu da piju vodu iz njih.

„Mi smo napravili veliku promenu na reci Pek koja je bila zagađena decenijama, na kojoj praktično nije bilo biljnog i životinjskog sveta i napravili smo zančjane iskorake“, naveo je Momirović.

Istakao je da vada nastavlja sva velika infrastrukturan ulaganja, uprkos ratu u Krajini i energetskoj krizi.

„Neverneotne stvari smo pokrenuli. Nova vlada mora da završi te projekte koji su ostavština politike Aleksandra Vučića koja nije dovoljno vrednovana, za šta smo mi prevashodno krivi“, smatra Momirović.

Ministar je podsetio da je plan republičke vlasti da investira više milijardi evra u novu ekološku sliku Srbije i dodao kako je u toku izrada projektne dokumentacije za oko 70 lokalnih samourava sa po četiri ili pet lokacija na kojim će se graditi nova kanalizaciona infrastruktura.

„Radimo ekološke projekte ne ugrožavajući ni u jednom trenutku industriju Srbije, ne uništavajući naše rudnike, elektroprvredu, metalsku i hemijsku industriju koji su ekonomski pokretači naše zemlje“, naglasio je Momirović.

Zaključio je da je ostao veliki posao da se uradi, jer je teško da se u nekoliko godina nadoknade decenije neaktivnosti, kada ekološki projekti nisu postojali ili su se vise nego neuspešno relizovali.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.