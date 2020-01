Letove za Kinu do sada obustavilo 25 avio-kompanija

LONDON – Sve više avio-kompanija šrom sveta obustavlja letove za Kinu zbog izbijanja epidemije koronavirusa, od kojeg je do danas u toj zemlji umrlo više od 200 ljudi, a zaraženo skoro 10.000 osoba.

Do sada je, prema podacima agencije Rojters, 25 svetskih nacionalnih i niskotarifnih avio-prevoznika obustavilo letove za i iz Kine.

Među kompanijama koje do daljeg neće leteti za Kinu su:

„Er Kanada“ – ukinula određene letove ali nije saopštila do kada;

„Er Frans“ – obustavio sve planirane letove za i iz kontinentalne Kine do 9. februara;

„Er Indija“ – otkazala let Mumbaj-NJu Delhi-Šangaj od 31. januara do 14. februara;

„Er Novi Zeland“ – privremeno smanjio broj povratnih letova između Ouklenda i Šangaja sa sedam na četiri nedeljno od 18. februara do 31. marta;

„Er Seul“ – niskotarifni južnokorejski avio-prevoznik suspendovao od 28. januara sve letove za Kinu;

„Er Tanzanija“ – nacionalna avio-kompanija odložila svoj inauguralni let za Kinu, koji je planirala da započne u februaru čarter letom;

„Amerikan Erlajns“ – najveći američki avio-prevoznik od 9. februara do 27. marta obustaviio letove iz Los Anđelesa do Pekinga i Šangaja;

„Britiš Ervejz“ – od 30. janura otkazao sve letove za kontinentalnu Kinu na mesec dana;

„Kataj Pacifik Ervejz“ – hongkoška vazduhoplovna kompanija najavila progresivno smanjenje kapaciteta za 50 odsto ili više ka i iz kontinentalne Kine od 30. januara do kraja marta;

„Delta Er Lajns“ – američka avio-kompanija najavila smanjenje letova za Kinu na 21 nedeljno sa 42, počev od 6. februara do 30. aprila;

„Idžipter“ – egipatski navionalni avio-prevoznik obustavlja od 1. februara sve letove za Kinu i iz nje;

„Finer“ – finska kompanija najavila obustavu svoja tri leta nedeljno na liniji Helsinki- Peking od 5. februara do 29. marta, kao i dva leta nedeljno na ruti Helsinki-Nanking od 8. februara do 29. marta;

„Lajon Er“ – indonezijska avio-grupa ukinula u januaru šest letova za Kinu iz više gradova, a najavila obustavljanje svih letova od februara;

„Lufthanza“ – nemačka grupa suspendovala svoje kao i letove kompanija u njenom sastavu, Svis i Ostrijan Erlajnsa, za Kinu i iz nje do 9. februara, nastavlja da leti za Hong Kong, ali prestaje da prima rezervacije za letove do kopnene Kine do kraja februara;

„Skandinavijan Erlajns“ (SAS) – nordijski avio-prevoznik obustavio sve letove za i iz Šangaja i Pekinga od 31. januara do 9. februara (inače ima 12 redovnih redovnih letova nedeljno na tim linijama);

„Singapur Erlajns“ – najavio smanjenje kapaciteta na nekim od ruta ka kontinentalnoj Kini u februaru (Peking, Šangaj, Guangdžou, Šenžen, Čengdu, Sjamen i Čongking), na kojima lete i njegove ćerke-kompanije „SilkEr“ i „Skut“;

„Turkiš Erlajns“ – najavio smanjenje broja letova na redovnim linijama za Peking, Guangdžou, Šangaj i Sjan između 5. i 29. februara;

„Junajted Erlajns“ – čikaška kompanija obustavlja 24 leta za Peking, Hong Kong i Šangaj od 1. do 8. februara zbog znatnog pada tražnje, najavila dodatno smanjenje letova sa svojih aerodroma u SAD ka tim destinacijama sa 12 na četiri leta dnevno do 28 marta, što će rezultirati otkazivanjem 332 povratna leta;

„Junajted Parsel Servis“ – američka vazduhoplovna kompanija za prevoz poštanskih i drugih pošiljki otkazala 22 leta iz Kine zbog karantina u Vuhanu i praznika Kineske nove godine, kada se i inače u toj zemlji ne radi. Nije precizirala koliko je letova otkazano zbog virusa;

„Virdžin Atlantik“ – najavio suspendovanje svakodnevnih letova za Šangaj na dve nedelje od 2. februara;

„Kenija Ervejz“ – saopštila danas da je obustavila sve letove u Kinu iz iz nje do daljeg;

„Ruanda Er“ – ukinula sva tri leta nedeljno za Guangdžou, najavila da će ponovo razmotriti svoju odluku u februaru;

„Vijetdžet“ – vijetnamski avio-prevoznik odlučio danas da obustavi sve letove za i iz Kine od 1. februara;

„El Al Izrael Erlajns“ – obustavio letove za Peking do 25. marta;

„Rojal Er Maroko“ – privremeno obustavio svoja tri direktna leta nedeljno na liniji Kazablanka-Peking, koje je uveo 16. januara.

Afrički avio-prevoznik „Etiopian Erajns“ demantovao je izveštaje da je obustavio sve letove za Kinu. Informaciju o tome da su letovi za Kinu obustavljeni dali su Rojtersu u četvrtak zaposleni u kol-centru „Etiopian Erlajnsa“.

(Tanjug)