Ovo su sada dva najčešća simptoma koronavirusa: Oni vodeći skoro su nestali…

Na početku pandemije kovida delovalo je kao da se simptomi bolesti stalno menjaju i da je bolest vrlo lako pomešati sa drugim virusima, ali sada su se iskristalisala dva simptoma na koja je potrebno obratiti posebnu pažnju – bol u grlu i zapušen nos.

Dr. Vilijam Šafner, profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta Vanderbilt, upozorio je da je novi soj korona virusa veoma zarazan. Podaci Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) pokazuju da je od 25. novembra soj HV.1 činio 31,7 odsto američkih kovid infekcija, piše Best Life.

Dejvid Katler, lekar porodične medicine u Zdravstvenom centru Providens Saint John u Santa Moniki, Kalifornija, naglasio je da je stvar komplikovana to što su to isti simptomi koje bismo povezali sa običnom prehladom ili gripom, što može otežati dijagnozu ako se ne testiramo.

Linda Jansi, specijalista za zarazne bolesti, kaže: „Nažalost, simptomi kovida počinju da liče na one kod većine drugih infekcija gornjih disajnih puteva. Gotovo svi imaju začepljene nosove, kašalj i bol u grlu.’

Prema dr Šafneru, možda ćete moći da razlikujete covid od drugih virusa po načinu na koji se bolest razvija.

„Trenutno se kovid prvo manifestuje bolom u grlu, a zatim sledi začepljenost nosa, curenje iz nosa i osećaj iscrpljenosti sa umorom i bolovima u mišićima“, rekao je Šafner, a prenosi Jutarnji.

Ali kod nekih pacijenata svi ovi simptomi mogu se pojaviti odjednom. Ako imate kovid, možete očekivati da ćete se osećati iscrpljeno oko pet do sedam dana, rekao je on, a ako imate neprijatan „suv, oštar kašalj“, to bi moglo da traje više od dve nedelje.

Ovo nije prvi put da se primećuje napredovanje simptoma.

Još u septembru, lekari su identifikovali sličan obrazac, napominjući da Covid sada prvenstveno pogađa gornje disajne puteve, počevši od upale grla, a zatim napredujući do zagušenja.

Drugi simptomi su sada manje uobičajeni.

Takođe u septembru, lekari su primetili da nije bilo toliko suvog kašlja ili gubitka ukusa i mirisa – dva vodeća simptoma tokom ranih dana kovida.

Kako je za NBC Nevs rekla Grejs Mekomsi, pomoćnica dekana za klinička i translaciona istraživanja na Univerzitetu Kejs Vestern, samo oko 10 do 20 procenata njenih pacijenata sa Covidom prijavilo je gubitak mirisa ili ukusa, što je bio nagli pad sa 60 na 70 procenata pacijenata. koji su prijavili ove simptome na početku pandemije.

