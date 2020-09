Loše ugovorenih kredita i loše dokumentacije više neće biti

BEOGRAD – Sledeće godine mnogo toga može da počne, kao što su drugi deo auto-puta Niš-Merdare-Priština i završetak dokumentacije za železničko povezivanje Beograda i Sarajeva, a do kraja 2021. završiće se deonica od Čačka do Požege, odnosno auto-put od Beograda do Požege, izjavila je danas ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović.

Mihajlović je za TV Prva rekla da su najveći problemi u bližoj prošlosti bili loše ugovoreni krediti i neadekvatno rađena projektno-tehnička dokumentacija i izrazila očekivanja da toga više neće biti.

(Tanjug)

