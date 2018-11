M: tel pokriva više od 30 odsto tržišta Crne Gore

BEOGRAD – Tri godine pošto je Kompanija „m:tel“ najavila ulazak na tržište fiksne telefonije u Crnoj Gori, danas ova kompanija pokriva više od 30 procenata ukupnog tržišta te zemlje.

Izvršni direktor „m:tela“ Vladimir Lučić kaže da su posle tri godine u domenu fiksnog interneta i televizije prešli 30 posto tržišta u fiksnoj telefoniji, od interneta imaju 38 posto tržišta, a od televizije 30 procenata, piše portal bankar.me

„Takođe, ta velika investicija u fiksnoj (telefoniji), pomogla je i razvoj i mobilne, tako da smo i u mobilnoj došli do 32 posto tržišta. Možemo sa zadovoljstvom da konstatujemo da smo, kao treći operater koji je krenuo i u mobilnu i u fiksnu, kada je već bilo zasićeno tržište, uspeli u tri bitna segmenta poslovanja, internet, televizija i mobilni, da pređemo preko 30 posto tržišta“, kazao je Lučić, piše portal.

Finansijski pokazatelji „m:tela“ u ovih prvih devet meseci govore da postoji rast povećanja prihoda i profitabilnosti, što, kako je kazao Lučić, govori koliko je investicija u fiksnoj telefoniji bila isplativa, piše portal.

„Poznati smo da osluškujemo potrebe korisnika. Hteli smo da demonstriramo jedan novi digitalni interfejs prema korisniku s nazivom MOVE. To je jedan iskorak u vreme, iskorak malo i u prošlost. Moći ćete da vraćate sedam dana unazad sve kanale, da snimate, presnimavate kanale, ali to je jedan iskorak u budućnost, jer će to biti jedan novi koncept digitalnog interfejsa prema korisniku, jer mi osim televizije u budućnosti ćemo da ponudimo korisnicima novi niz digitalnih servisa“, rekao je Lučić.

Oni korisnici koji budu želeli da uzmu ovaj servis, dodao je, moći će da imaju benefite digitalne televizije.

„Krećemo da pružamo sve one servise koje do sada nismo imali, a koji su nasi korisnici tražili“, kazao je Lučić.

Direktor sektora za marketing, prodaju i brigu o korisnicima „m:tela“ Milivoje Cerović kazao je da je servis kreiran na osnovu potreba korisnika te kompanije.

Crnogorski portal Analitika piše da će od 15. novembra kopmanija m:tel pustiti u rad kanal Superstar, a do 15. decembra i satelitsku televiziju, što je, ocenjuju, bitno za korisnike nekih ruralnih ili primorskih područja.

„Do sada je to naša konkurencija imala kroz ponudu njihove antene. Odlučili smo da se uključimo u tu komercijalnu trku, a naš partner će biti Astra, najveći svetski lider u distribuciji satelitske televizije“, naveo je Lučić.

Kako navodi portal, Lučić je dodao da je ta kompanija pokrila 90 odsto stanovništva optičkom mrežom i omogućila, kaže se, da najveći deo stanovništva, ako to žele, dobiju internet brzine preko 100 megabita.

(Tanjug)