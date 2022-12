Marek: Let iz Srbije za Kinu prvi put posle dve decenije danas u 14.10 sati

BEOGRAD – Generani direktor Er Srbije Jirži Marek rekao je da je danas veliki dan za Srbiju i Kinu, koje godinama u nazad neguju prijateljske odnose, s obzirom na to da će, nakon dve decenije, u 14.10 poleteti prvi avion iz Beograda ka Tjenđinu.

On je to rekao na konferenciji organizovanoj uoči novog čarter leta između Srbije i Kine, na kojoj su se obratile i premijerka Srbije i ambasadorka Kine u Srbiji Čen Bo.

„Ubeđen sam da će naša direktna avio-veza doprineti daljem jačanju već izuzetno snažnih ekonomskih i kulturnih odnosa između dve prijateljske zemlje“, rekao je on.

Istakao je da je ovo tek početak razvoja saradnje Srbije i Kine na nivou avio saobećaja i izrazio nadu da će u skoroj budućnosti njegova kompanija proširiti mrežu i u drugim strateški važnim gradovima, poput Pekinga i Šangaja.

Na pitanje novinara kakvi su dalji planovi Er Srbije na azijskom kontinentu i da li Er Srbija planira saradnju sa kineskin nacionalnim kompanijama, Marek je istakao da saradnja kompanije sa kineskim kolegama trenutno nije na nivou na kome mi mogla biti zbog epidemioloških mera, ali da imaju velike planove kada se za to stvore uslovi.

On je rekao da je plan da se sa Kinom poveže širi region Balkana i dodao da su obe strane za to pođednako zainteresovane.

Usled trenutnih ograničenja zbog kovida-19, letovi između Beograda i Tjenđina obavljaće se jednom nedeljno i to od Beograda do Tjenđina petkom, dok će se povratni letovi od najveće luke u severnom delu Kine do srpske prestonice obavljati nedeljom, saopštila je ranije Er Srbija.

Letovi između Beograda i Tjenđina obavljaće se avionima „erbas A330“ iz dugolinijske flote Er Srbije koji nosi ime i lik Nikole Tesle, a prosečno trajanje leta je 10 časova od Beograda do Tjenđina i 12 časova od Tjenđina do Beograda.

Avio-karte za putovanja između Beograda i Tjenđina već su u prodaji i mogu se kupiti po ceni počev od 649 evra po smeru, odnosno počev od 1.086 evra za povratnu kartu u ekonomskoj klasi, sa uključenim svim pripadajućim taksama.

Tjenđin je grad na severoistoku Kine sa više od 14 miliona stanovnika na obali Bohajskog mora, koje je ogranak Žutog mora.

Taj grad je glavna luka putem koje se snabdeva kineska prestonica Peking i najznačajnija luka na severu Kine.

Tjenđin je važno saobraćajno i trgovinsko čvorište još od 13. veka, a u gradu su prisutne građevine savremenog, tradicionalnog kineskog i evropskog stila.

Tjenđin je danas izuzetno važan industrijski i finansijski centar, koji pored Pekinga, Šangaja i Čongćinga, ima specijalni status u Kini, odnosno nalazi se pod direktnom upravom Vlade Kine.

Uspostavljanjem direktne linije do Kine, Er Srbija će omogućiti dobre konekcije preko Beograda ka mnogim destinacijama u svojoj mreži, kao što su Amsterdam, Barselona, Oslo, Pariz, Stokholm, Frankfurt, Ljubljana, Valensija, Prag, Venecija, Valensija, Zagreb i druge destinacije širom Evrope i u regionu šireg Balkana.

(Tanjug)

