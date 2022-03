Martejn: Trebaju nam nova fiskalna pravila, da udare na dug

BEOGRAD – Šef Misije Međunarodnog monetarnog fonda Jan Kejs Martejn izjavio je danas da MMF insistira na razvoju novih fiskalnih pravila kako bi se javni dug držao pod kontrolom.

MMF zaista ceni posvećenost Vlade Srbije da se zajednički radi na razvoju novih pravila, rekao je Martejn, koji je specijalni gost biznis foruma.

„Mislimo da je ovo dobro vreme da se složimo sa vašom vladom da se sada ponovo obrati pažnja na nova fiskalna pravila koja bi trebalo uvesti“, rekao je Martejn i podsetio da je Srbija uvela fiskalna pravila 2011. godini, ali da su bila suspendovana.

Prema njegovim rečima, Srbija bi se time ponovo vratila smanjenju duga, a to je od krucijalne važnosti za sve zemlje, pa i Evropu čiji je dug, kako kaže, „dosegao nivoe bez presedana“.

Martejn je skup iskoristio, kako je rekao, i da bi podelio lične misli o osmišsljavanju novih fiskalnih pravila koja, „ako su zasnovana na brojakama i ciljevima nude transparentrnost“.

„Suština fiskalnih pravila je u tome da treba da pokriju i tačno udare na ono što je najveći problem, a to je dug. Nivo duga morate da ograničite na nivo koji nećete prelaziti i iznad koga ne želite da idete npr 60 odsto od BDP, ail uzmajući u obzir moguće šokove koji mogu da ga brzo podignu, nivo duga bi trebalo ograničiti dosta ispod 60 odsto“, rekao je on

Prema njegovim rečima, neophondo je da se definišu operativni ciljevi za fiskalni balans – ravnotežu u vezi s rashodima i da se sve to realizuje.

Mnoge zemlje su koristile fiskalna pravila i definisale kontra ciklične politike što, kako je dodao, može biti komplikovano a i postoji trend da se neke zemlje udajavau od tih

Da bi fiskalna pravila bila uspešna važno je da pokrivaju većinu sektora jer ih je u suprotnom lako zaobići, rekao je šef MMF u Srbiji i dodao da je neopohodna kontrola fiskalnog balansa i fiskalnih rizika.

Naglasio je da je veoma bitno i da se uvede tzv kaluzula o izbegavanju pravila kojim se pribegava u slučaju „ozbiljnih šokova“, kao i da se ona ograničeno korsti.

Kada se pravila prekše važno je da se izvriši korekcija, to je, kako je dodao, moguće na razne načine.

„Lak način zahteva od vlade da objasni šta se desilo i da to ispravi, korka dalje je da se uvedu mehanizmi automatskog korigovanja npr prihoda i rashodia koi moraju da se prilagode jer je doslo do krsienja ciljeva“, rekao je Martejn i dodao da je važno imati i srednjoročno budžetiranje koje će Srbij dozovoliti da planira za duži period ako se ciljevi prekrše.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.