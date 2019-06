Matić: Nova zakonska resenja i o elektronskoj trgovini

BEOGRAD – Državna sekretarka u Ministarstvu trgovine i telekomunikacija Tatjana Matić rekla je da je suština novih zakonskih rešenja koja se odnose na trgovinu da se pomogne razvoj te oblasti, posebno nekih oblika kao što je elektronska trgovina i internet prodaja.

Matić je za RTS rekla da je do sada, zbog nedefinisanih pravila, na internetu bilo mnogo sive ekonomije.

Kako kaže, sada su definisani novi pojmovi kao što su elektronska prodavnica i elektronska platforma. Istice da ce to doprineti da se smanji siva ekonomija i da se razvije oblast trgovine na internetu.

Biće uveden i institut „misteri šopera“ koji će inspekciji dati mogućnost prikrivene kupovine kako bi došla do dokaza o nelegalnoj prodaji.

Matić kaže da je broj korisnika elektronske trgovine u Srbiji porastao sa 18 na 30,9 odsto. U ovom trenutku domaći potrošac izdvoji oko 88 dolara godišnje na elektronsku trgovinu a u EU, Kini i SAD taj iznos je znacajno veci.

„Idemo ka tome da se naši kupci osecaju sigurno“, rekla je Matić.

Dodaje i da ce elektronske prodavnice i platforme morati da budu registrovane i da, ako se na njima nade neki nedozvoljen sadržaj, on ce morati da bude uklonjen.

Pravi se i akcioni plan elektronske trgovine i on ce biti gotov do 1. septembra, rekla je Matić dodajuci da on podrazumeva niz aktivnosti kako bi se promovisala elektronska trgovina.

Pred pocetak letnje sezone dobra vest za gradane je stupanje na snagu sporazuma o snižavanju cene rominga na Zapadnom Balkanu.

Matić navodi da su sniženja značajna i da će se sprovoditi fazno od 1. jula. Potpisnice sporazuma su Srbija, Crna Gora, Severna Makedonija, Albanija a dogovoreno je sa se sporazum sprovodi i na citavoj teritoriji Kosova i Metohije.

U prvom periodu biće snižene cene odlaznih poziva za 62 odsto a dolaznih za više od 20 odsto. Cena SMS poruka biće niža 50 odsto a prenosa podataka 87 odsto, rekla je Matić.

Objašnjava da sporazum važi za sve zemlje i da je jedina razlika u paketima koje korisnisi imaju.

Navodi da je Srbija već imala sporazum sa Crnom Gorom, Severnom Makedonijom i BiH, a da je ovo dodatno snižavanje, s tim što je Albanija nova u tom paketu.

(Tanjug)