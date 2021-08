Meso u prodavnicama poskupelo na štetu stočara

BEOGRAD, 13. avgusta – Meso je u maloprodaji poskupelo, ali nesrazmerno poskupljenu živih životinja, tako da farmeri ponovo nisu na dobitku, nego trgovci, izjavio je danas sekretar Udruženja za stocarstvo i preradu stočarskih proizvoda Privredne komore Srbije (PKS) Nenad Budimović.

„Imamo velike razlike u cenama mesa, tako da se najkvalitetnije svinjsko meso, svinjski but, kreće od 450 do 550 dinara, u zavisnosti od trgovine. Cena toveljnika je od 130 do 160 dinara, u zavisnosti od regiona, što je velika razlika, tako da klaničari kada kupuju sirovinu imaju prostora da naprave proizvod sa cenom koja im odgovara“, rekao je Budumović gostujući na TV Tanjugu.

Dodao je da cena mesa uglavnom zavisi od kvaliteta, jer stočna hrana isto košta u celoj Srbiji.

„Mi smo u PKS-u pokrenuli inicijativu da se donese pravilnik o oceni kvaliteta trupova na liniji klanja, tako da će prva kategorija mesa biti ista u Nišu i u Subotici. Onda neće biti prostora za ucenjevanje farmera“, rekao je Budimović.

Govoreći o jeftinijem mesu iz inostranstva kojem naši stočari teško mogu da pariraju, on je ocenio da bi državni podsticaji stočarima trebalo da se koriste na drugačiji način, zbog različitih faktora koji utiču na tu proizvodnju.

„Treba uraditi selekciju reprodukcije u svinjarstvu. Mi imamo 14 do 16 prasića po leglu, a razvijene evropske zemlje 24 do 26. Dalje, naša hrana je skuplja, jer mi imamo zakon o zabrani korišćenja genetski modifikovanih organizama, što se prvenstveno odnosi na sojinu sačmu koja na taj načiin više košta, a to su imputi koji najviše doprinose formiranju cene“, rekao je Budimović.

(Tanjug)

