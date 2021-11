Mihajlovic: Za prisluškivanje mora da se odgovara

BEOGRAD – Potpredsednica Vlade i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je danas da ukoliko je neko prisluškivao predsednika Srbije Aleksandra Vučića ili članove Vlade, treba za to da odgovara, saopšteno je iz kabineta Zorane Mihajlović.

Ona je, gostujući na TV Hepi, na molbu da prokomentariše pojedine medijske napise o tome da je rukovodstvo EPS-a prisluškivalo nju i druge članove Vlade, rekla da je to ozbiljna tema kojom treba da se bave nadležne institucije.

„Mislim da je to ozbiljna tema, posebno kada se radi o prisluškivanju predsednika Srbije. Ali, važno je da znamo da li se to dešavalo, ko stoji iza toga, čemu je to služilo i ko je onda koristio te prisluškivane razgovore“, rekla je Mihajlović.

Dodala je da je to ozbiljna tema i da verujem da će Savet za nacionalnu bezbednost dati odgovore na ta pitanja.

„Tamo sede ljudi koji mogu da znaju detalje o tome. Postoje nadležni organi koji bi trebalo time da se bave i verujem da ćemo saznati sve u vezi sa tim“, navela je ona.

Istakla je da ne razmišlja o tome da li su i nju prisluškivali i da je celog života radila onako kako je i govorila, te da ne postoji ništa što krije ili radi tajno.

(Tanjug)

