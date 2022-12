Najveće interesovanje za doček Nove godine na planinskim centrima i u Beogradu

BEOGRAD – Uspešna turistička Nova godina očekuje se i u Beogradu i u ostalim destinacijama širom Srbje, ocenio je danas direktor Jute Aleksandar Seničić i naveo da su turisti najviše zaintersovani za planinske centre Kopanik, Taru, Zlatibor, Zlatar i Divčibare, dok su neki novogodišnji aranžmani za istočnu Srbiju rezervisani još pre godinu i po dana.

„Za Novi godinu u Srbiji prijavio se veliki broj ljudi i očekivanja su da će ova godina biti i do samog kraja rekordna po broju dolazaka stranih turista“, rekao je Seničić za Tanjug.

Istakao je da su holetlijeri širom zemlje zadovoljni, kao i da su smeštajni kapaciteti hotela popunjeni do polovine januara.

Naveo je da najveći broj zainteresovanih turista dolazi iz zemalja okruženja, ali da je sa druge strane veliko interesovanje posetilaca iz Turske, Izraela i zapadnoevropskih zemalja.

Očekujemo uspešnu turističku Novu godinu, dodao je Seničić.

Velikom broju turista, naglasio je Seničić doprineli su i sadržajni programi koji su ugostitelji pripremili za doček i reprizu Nove godine, ali i tokom januara.

Kada je reč o najtraženijim destinacijama direktor Jute je kazao da su novogodišnji aranžmani za istočnu Srbiju rezervisani godinu ili godinu i po dana unapred.

„Za ovaj doček Nove godine još 2020. su potpisani ugovori sa bugarskim i rumunskim turističkim agencijama, tako da očekujemo da će najveći broj smeštajnih kapaciteta biti zauzet“, kazao je on.

Prema njegovim rečima, s obzirom na zimske uslove, veliko interesovanje vlada i za zimske centre – Kopaonik, Zlatibor, Tara, Zlatar i Divčibare.

Kada je reč o tome gde naši ljudi najviše putuju za novogodišnje praznike, Seničić je rekao da su našim ljudima interesantni Jahorina, bugarski planinski centri i severna Italija, ali i metropole kao Istanbul, Atina, Sofija, Budimpešta, Beč, Prag, Sofija i Berlin.

Što se tiče luksuznijih putovanja avionom, naši ljudi se najviše opredeljuju za Porto, Valensiju, Rim i Pariz, kazao je Seničić.

Kada je u pitanju doček 2023. u Beogradu, Seničić je rekao da je siguran gotovo 99 odsto da će ova godina biti rekordna kada je reč o dolascima stranih turista, na osnovu nekoliko parametara.

„Imamo povećanje broja noćenja, broja ljudi koji dolaze, a i produžen je boravak u našoj prestonici“, dodao je on.

„Imamo jedno noćenje više nego što je to bilo u proteklom periodu. Značajno je da u Beogradu turisti žele da provedu umesto jednog-dva dana, čak tri dana i to nam daje mogućnost da ponudimo i neke destinacije koje su u okolini Beograda“, rekao je on.

Poručio je da će Beograd do Božića biti pun, hoteli su popunjeni, a zadovoljni su i vlasnici privatnih smeštaja „stan na dan“.

Prema njegovim rečima, ne može se naći slobodan stan u Beogradu do 20. januara.

Seničić smatra da su organizatori novogodišnjih manifestacija i koncerata na otvorenom, kao i tradicionalne „Ulice otvorenog srca“ u Beogradu pogodili tržišta koja žele da dođu u Beograd i tu se vide rezultati poslednjih par godina.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.