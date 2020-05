NALED pozvao privredu da donira za ugrožene

BEOGRAD/BPALANKA/DIMITROVGRAD – Izvršna direktorka NALED-a Violeta Jovanović pozvala je sve društveno odgovorne kompanije da se pridruže akciji te organizacije i podrže ugrožene u lokalnim samoupravama kroz donacije hrane ili drugih potrepština, ističući da je privreda u saradnji sa NALED-om već prikupila pomoć ukupne vrednosti 250.000 evra.

„NALED je početkom aprila pokrenuo platformu za donacije i za kratko vreme smo prikupili više od 250.000 evra podrške u hrani, IT opremi, medicinskim i zaštitnim sredstvima, što su bili zahtevi iz opština koje su nam u članstvu. To su obezbedile kompanije iz NALED-a, koje žele da pokažu solidarnost i podrže one kojima je pomoć najpotrebnija“, rekla je Jovanović.

