Ne zavisimo više od uvoza, i dalje ćemo imati najjeftiniju struju u Evropi

BEOGRAD – Direktor EPS-a Miroslav Tomašević izjavio je danas da će, nakon što kolubarski rudnici od utorka isporučuju manje uglja zbog klizišta, u toku dana biti apsolutno normalizovana proizvodnja uglja i ostvareni planovi za januar.

Tomašević je za RTS rekao da Srbija sada ima najjeftiniju električnu energiju u Evropi i istakao da smatra da će se taj trend zadržati.

„Bilo je jedno poskupljenje koje se sad realizuje od 1. januara, najavljena su nova, da li će se ostvariti to ne zavisi isključivo od EPS-a. EPS-u su potrebne investicije, ali on ima i svoje unutrašnje resurse, EPS je taj koji podnosi zahtev za povećanje cene električne energije, a konačnu odluku donosi država“, rekao je Tomašević.

Dodao je da je, što se tiče privrede, odnosno industrije, predsednik dao zadatak, to je razvoj i investicije i to EPS mora da isprati.

„Jedna izbalansirana cena koja bi bila podsticaj za strane investitore je svakako jedan od prioriteta i o tome će se pažljivo donositi odluke“, naveo je Tomašević.

Prema njegovim rečima, proizvodnja je živa stvar i ona će biti normalizovana. „Sinoć je krenuo rotorni bager 1201 u rad, tako da će u toku dana biti apsolutno normalizovana prouzvodnja uglja i sa polja E i biće ostvareni planovi za januar, a to je proizvodnja sa kolubarskih kopova koja iznosi 63.000 tona“, naveo je Tomašević.

Na pitanje zašto se razlikuju podaci Kolubarskih rudnika, koji tvrde da su zalihe uglja 5,4 odsto iznad plana, i ministarke energetike Dubravke Đedović, koja je upozorila da je na deponijama 30 posto manje uglja nego prošlog meseca, Tomašević je odgovorio da izgleda da je došlo do zabune u podacima i da se deponije nalaze na termoelektranama.

„Tu su ključni blokovi TENT A i TENT B i tu na zalihama imamo blizu milion tona uglja, a projektovana vrednost je 950.000. Ukupno na deponijama svim to je negde na nivou milion i 470 hiljada. Kada pročamo o 30 odsto manjem, to se odnosilo na proizvodnju. Ne znam zašto je pomenuto 30 odsto, proizvodnja se u rudnicima odvija spram planova. Osim kolubarskih rudnika imamo i rudnik Drmno. Proizvodnja uglja u Srbiji je na nivou 90 do 95 hiljada“, naglasio je Tomašević.

Naveo je da se proizvodnja EPS sastoji od proizvodnje u termosektoru koji je 70 odsto i hidrosektoru koji iznosi 30 odsto.

Ukazao je da postoje delovi godine kada mi i nijedna država ne može da zadovolji potrebe iz svoje proizvodnje i da se to dešava i ove zime.

„Kada bismo poredili ovu i prošlu zimu, mi zanemarljivo malo uvozimo struje. Za jučerašnji dan 117 gigavat sati (GVH) je bila potrošnja u Srbiji. Uvezli smo planski za mesec januar, to radimo unapred, za jučerašnji dan smo kupili 3,7 GVH, a izvezli 8,8, dakle 5 GVH smo više izvezli struje. Mi smo na nivou 122 do 125 proizvodnje što zadovoljava konzum u zimskom periodu, mi ne zavisimo više od uvoza struje“, naglasio je Tomašević.

Prema njegovim rečima, prioritet za EPS su investicije i to u zelene kapacitete. Preduzeće sa državom razvija projekat gradnje HE Bistrica, već se gadi vetropark u Kostolcu, a najavljeno je i više solarnih elektrana.

Na pitanje kada se može očekivati neki od tih kapaciteta na mreži, Tomašević navodi da će na mreži najpre biti blok Kostolac B3 i da očekuje proizvodnju u četvrtom kvartalu.

„To je blok od 350 megavata i izgrađen je po najmodernijim standardima. Kada pričamo o proizvodnji iz uglja, EPS poštuje sve norme u emisiji štetnih gasova, kao i sve ostale propisane norme“, rekao je Tomašević.

Ukazao je da se ne treba skoncentrisati na ugalj kao negativnu komponentu.

Naveo je da, što se tiče zelene energije, EPS proizvodi 30 odsto iz hidrokapaciteta, a da će prvi vetropark u vlasništvu EPS-a biti pušten u rad sledeće godine.

Tomašević je ukazao da nijedna reforma nije laka i podsetio da je 2014. godine bila angažovana Boston konsalting grupa koja se bavila razvojem EPS-a.

„Sada je angažovana kompanija iz Norveške, to su stručni ljudi koji rade sa nama i očekujemo rezultat njihovog rada i sagledavanja stvari“, rekao je Tomašević.

Istakao je da je EPS spreman da postupi po svemu za šta Vlada donese odluku.

Prema mišljenju Tomaševića, EPS ima stručnih ljudi i samo ih treba postaviti na prave pozicije da se pokaže šta EPS može, a može mnogo.

„Postigli smo dobar rezultat na kratak period“, smatra Tomašević.

(Tanjug)

