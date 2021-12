Nema više čekanja na granicama za poljoprivredne proizvode

BEOGRAD – Glavna dobit za poljoprivredu od „Otvorenog Balkana“ je što su laboratorijske procedure između Srbije, Albanije i Severne Makedonije usklađene i što više nema čekanja na granicama zbog fitosanitarne i veterinarske kontrole, izjavio je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.

U intervjuu za današnju Politiku, Nedimović je rekao da su rezultati u poboljšanju trgovinske razmene već vidljivi i da je ove godine izvoz iz Srbije u Severnu Makedoniju porastao za 15 odsto, a u Albaniju 19 odsto.

„U slučaju Albanije u prvih deset meseci prevazišli smo celokupni prošlogodišnji rezultat“, naveo je Nedimović.

Dodao je da je za razliku od ranijeg perioda, kada su veterinarska i fitosanitarna inspekcija s jedne strane granice radile 24 sata, a s druge nisu, sada je taj posao uređen tako da svi rade neprestano, sedam dana u nedelji.

Ono što je, ističe, znacajno za privrednike jeste i da su laboratorijske analize usklađene.

Nedimović je naveo da ono što se uzrokuje u Skoplju, važi u Beogradu i Elbasanu ili bilo gde drugde.

„Ovo je u prošlosti bio kamen spoticanja, ali toga više nema. Sada se ode do carinske ispostave, tamo se rasknjiže papiri i roba ide u prodaju tamo gde treba. To je glavna tekovina Otvorenog Balkana za poljoprivredu“, podvukao je on.

Između Srbije i Albanije razmena u sektoru agrara iznosi 70 miliona evra, a sa Severnom Makedonijom 260 miliona.

Prema podacima Republičkog zavoda za statatistiku, u Severnu Makedoniju Srbija najviše izvozi žitarice i proizvode od žitarica, povrće i voće, mlečne i druge prehrambene proizvode i prerađevine.

Gotovo polovinu uvoza iz Severne Makedonije čine povrće i voće.

U slučaju Albanije, žitarice su takođe na prvom mestu u izvozu, a slede pića, prerađevine od povrća i voća, mleko i mlečni proizvodi.

Iz te zemlje ove godine najviše smo nabavljali povrće i neke vrste voća.

(Tanjug)

