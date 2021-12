Nema više čekanja na granicama za poljoprivredne proizvode

TIRANA – Glavna dobit za poljoprivredu od Otvorenog Balkana je to što su laboratorijske procedure između Srbije, Albanije i Severne Makedonije usklađene i što više nema čekanja na granicama zbog fitosanitarne i veterinarske kontrole, izjavio je danas u Tirani ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.

„Za razliku od ranijeg perioda kada su veterinarska i fitosanitarna inspekcija s jedne strane granice radile 24 sata, a sa druge nisu, sada smo to uskladili. Svi rade 24 sata sedam dana u nedelji. S druge strane, sve laboratorisjske analize su usklađene. Ono što se uzorkuje u Skoplju to važi u Beogradu i Elbasanu ili bilo gde drugde. To je do sad bio kamen spoticanja. Toga više nema“, rekao je Nedimović.

Dodao je da to znači kako više nema čekanja na granicama za poljoprivredne proizvode.

„Ode se do carinske ispostave, tamo se rasknjiže papiri i roba ide u prodaju tamo gde treba. To je glavna tekovina ‘Otvorenog Balkana’ za poljoprivredu“, zaključio je Nedimović.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.