Nove mere za zapošljavanje mladih od 1.januara 2020.

BEOGRAD – Premijerka Ana Brnabić najavila je danas da će u narednih nekoliko nedelja Narodnoj skupštini predložiti set mera za zapošljavanje mladih, koje podrazumevaju izmene zakona, kao i poreske olakšice za kompanije koje ih budu zapošljavale.

Brnabić je, na zajedničkoj konferenciji za novinare u Privrednoj komori Srbije sa ministrom finansija Sinišom Malim i predstavnicima privrede, kazala da očekuje da ove mere, uz sve prethodne, obezbede brži ekonomski rast i razvoj Srbije, bolji životni standard građana, veće plate, a svakako i dramatično smanjivanje nezaposlenosti mladih.

Predlog mera podrazumeva izmenu Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, kojim će se obezbediti poreski posticaji za nova zapošljavanja u kompanijama koje povećavaju broj zaposlenih, uključujući i zapošljavanje mladih koji tek ulaze na tržište rada, kao i pravnu sigurnost u pogledu poresko-pravnog tretmana prilikom angažovanja preduzetnika paušalaca.

Brnabić je objasnila da će od 1. januara iduće godine kompanije koje budu povećavale broj zaposlenih i zapošljavale lica koja nisu bila u radnom odnosu tokom 2019. biti oslobođenje plaćanja 70 odsto poreza na zarade i doprinosa za PIO za ta lica u celosti tokom 2020. godine, odnosno u najvećem delu tokom 2021. i 2022.

Ova mera će se odnositi na zapošljavanje prethodno nezaposlenih lica, bez obzira da li su bili prijavljeni kod NSZ, studenata i predzuetnika paušalaca.

Kako je kazala, na ovaj način će efektivno umanjenje ukupnih obaveza iznositi oko 70 odsto tokom 2020. godine, 65 odsto tokom 2021.godine, i 60 odsto tokom 2022.

Kategorije lica na koje se podsticaj odnosi su nezaposleni u periodu od 1.januara 2019. do 30. aprila 2020. pod uslovom da stupe u radni odnos do kraja 2020. i preduzetnici koji nisu bili u radnom odnosu tokom 2019, od uslovom da stupe u radni odnos do 30. aprila 2020.godine.

Brnabić je istakla da nezaposlenost u Srbiji iznosi 10,3 odsto, a da je u aprilu 2012.godine bila više od 25 odsto.

Prema njenim rečima, nezaposlenost mladih je oko 24 odsto, dok je 2012.godine bila iznad 50 odsto.

„To jeste dobar rezultat, ali i dalje nismo zadovoljni. Novim merama želimo da damo jasan signal kompanijama da imaju motivaciju da zapošljavaju mlade, a mladima da ostaju u Srbiji“, rekla je Brnabić.

(Tanjug)