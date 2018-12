Od sutra primena pravilnika o evidenciji stvarnih vlasnika

BEOGRAD – Novi pravilnici koji detaljno uređuju pitanja stvarnih vlasnika privrednih društava i drugih pravnih lica od sutra stupaju na snagu.

Reč je o Pravilniku o načinu i uslovima elektronske razmene podataka između Agencije za privredne registre, državnih organa i Narodne banke Srbije radi sprovođenja evidentiranja stvarnih vlasnika i o Pravilniku o sadržini Centralne evidencije radi sprovođenja evidentiranja stvarnih vlasnika registrovanog subjekta.

Zakonom o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, koji je stupio na snagu u junu ove godine, uvedena je obaveza registracije svih fizičkih lica koja na bilo koji način imaju 25 posto ili više vlasništva u nekom pravnom licu, odnosno imaju glavni uticaj na vođenje poslova ili obezbeđuju novac za poslovanje pravnih lica.

Tim Zakonom su obuhvaćena: sva privredna društva, osim javnih akcionarskih društava, zatim zadruge, ogranci stranih kompanija, sva poslovna udruženja i druga udruženja, osim političkih stranaka, sindikata, sportskih organizacija i udruženja, crkava i verskih zajednica.

Ovaj zakonski akt takođe se odnosi i na fondacije i zadužbine, ustanove, kao i na predstavništva stranih privrednih društava, udruženja, fondacija i zadužbina.

Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika će voditi APR, i ista će biti uspostavljena do kraja 2018. godine, a svi navedeni subjekti su dužni da najkasnije do 31. januara 2019. godine evidentiraju relevantne podatke preko internet stranice APR-a.

Za nepostupanje po odredbama ovog zakona, propisane su stroge krivične sankcije – zatvor u trajanju od tri meseca do pet godina, odnosno novčane kazne od 500.000 do 2.000.000 dinara za pravno lice, i od 50.000 do 150.000 dinara za odgovorno lice u firmi.

(Tanjug)