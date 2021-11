Oskar kvaliteta za šest organizacija i četiri direktora

BEOGRAD – Priznanja Šampioni izvrsnosti danas su na Oskaru kvaliteta dodeljena Naftnoj industriji Srbije, kompanijama Ingrap Omni i Prvi Partizan, kao i bolnici „Sveti Vračevi“ iz Bijeljine, dok su priznanja za poslovnu izvrsnost dobili Dunav osiguranje i Institut Vatrogas.

Na „Oskaru kvaliteta“ koji organizuje Fondacija za kulturu kvaliteta i izvrsnost u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, a pod pokroviteljstvom Ministarstva privrede priznanja Lider poslovne izvrsnosti dodeljena su članu odbora direktora NIS-a Goranu Stojilkoviću, vlasniku Ingrapa Teodosiju Krstiću, direktorima Prvog Partizana i bijeljinske bolnice, Dobrosavu Andriću i Zlatku Maksimoviću.

Nagrade za izvrsnost dodeljene su u okviru dvodnevnog skupa čiji je domaćin PKS, a održava se povodom Svetskog dana kvaliteta i Evropske nedelje kvaliteta.

Zamenik generalnog direktora NIS-a Vadim Smirnov istakao je da je tokom pandemije ta kompanija u prvi plan, pre rezultata poslovanja, imala zadatak da sačuva ljude.

Dodao je da je sačuvana i budućnost, jer su sačuvane sve investicije i osnovni projekti NIS-a, kao i društvena odgovornost preko projekata „Energija znanja“ i „Zajednici zajedno“ od kojih se nije odustalo.

„Nagrada nam pokazuje da smo bili u pravu“, rekao je on.

Istakao je da NIS ima jednu od najboljih rafinerija u regionu, naveo je da je ona ispred bilo koje rafinerije u Rusiji, i istakao da će investicije biti produžene te da će rafinerija biti najbolja u regionu.

On je najavio da će do kraja godine biti puštena u rad TE-TO u Pančevu, istakao da veruje da će do kraja novembra biti zaključen ugovor o kome se razgovara sa ministarstvom privrede.

„U smislu energetike svi u Srbiji možemo da budemo ponosni. Apsolutno sve razloge imamo da u budućnost gledamo sa optimizmom“, rekao je on.

Član odbora direktora NIS-a, nagrađen kao lider, Goran Stojiljković istakao je da nagrade znače prepoznavanje vrednosti koje kompanija ima u izuzetno kompleksnom periodu.

Istakao je da je posebna vrednost priznanja što ga je dobio za motivisanje ljudi o korporativnim vrednostima dok su i sami zaposleni pod ličnim izazovima zbog bolesti.

„Treba ih motivisati, pronaći energiju u njima, da bi se postigli rezultati. Jer ih je mnogo teže postići u ovako izazovnim nego u normalnim vremenima“, rekao je on.

Dodao je da se to ne može raditi ad hok, nego veoma jasnom integracijom sistema kvaliteta u svakodnevne aktivnosti.

„Ova nagrada pokazuje ocenu nekog ko je izvan kompanije, i zato izuzetno prija“, rekao je on i dodao da priznanje daje argumente za budući rad.

Direktor užičkog Prvog Partizana Dobrosav Andrić dobijene nagrade je podelio sa zaposlenima, a posebno sa članovima rukovodećeg tima kompanija sa kojim 20 godina sarađuje.

„Hteo bih da verujem da je u ovoj nagradi satkano sve ono što su generacije radile u Prvom partizanu“, rekao je on.

Naglasio je da kompanija ima niz projekata za buduća vremena koji treba da omoguće bolje pozicioniranje na svetskom tržištu, povećanje nivoa kvaliteta i konkurentnosti, stvaranje većeg profita, zaštitu okoline, boljih uslova rada i većih plata za zaposlene.

Direktor bolnice „Sveti Vračevi“ Zlatko Maksimović rekao je da veruje da je priznanje dobijeno, jer je bolnica sve vreme imala dovoljno mesta za kovid pacijente, a istovremeno radila sve operacije.

„U centralnoj zgradi bijeljinske bolnice od 280 ležajeva nikad nije ležao kovid pacijent. Renovirali smo zgrade, nabavili opremu, i tamo smo šmeštali kovid pacijente“, rekao je on.

Dodao je da je u vreme pandemije pokrenut niz novih stvari kao što je interventna kardiologija koja radi 24 sata dnevno, a napredovalo se u hirurgiji žuči, kile i očiju.

Istakao je da se bolnica i u vreme pandemije bavila kvalitetom uvodeći standard ISO 9001 a uvode se i novi standardi.

Vlasnik Ingrap Omnija Teodosije Krstić na priznanju je zahvalio posebno timu sa kojim sarađuje i porodici jer oni svakodnevno omogućavaju da kompanija bude što kvalitetnija, i odgovornija na tržištu i u poslu.

Član Izvršnog odbora direktora Dunav Osiguranja Miloš Milanović istakao je da je zadovoljstvo korisnika posebno važno u izazovnim vremenima kada osiguranja dobijaju punu svrhu i smisao.

On je rekao da je nagrada podsticaj da kroz podizanje nivoa kvaliteta to osiguranje bude partner društvenoj zajednici na stvaranju lepšeg i humanijeg okruženja.

Direktor Instituta Vatrogas Zoran Nikolić istakao je da je nagrada rezultat rada svih zaposlenih te da se kroz širok spektar usluga koji se pružaju klijentima razvija osećaj sigurnosti i dugoročnog poverenja u kvalitet Vatrogasa.

„Činimo sve da ostanemo verni našem sloganu da smo pouzdan partner u zaštiti“, rekao je on.

Predsednik Fondacije za kulturu kvaliteta i izvrsnost Vladimir Trajković rekao je da je cilj konkurisanja za priznanja da organizacija izmeri sebe i uvidi kako dalje može napreduje na skali poslovne izvrsnosti što se ove godine i dogodilo.

Istakao je da model poslovne izvrsnosti Fondacije služi svojoj svrsi, odnosno organizacijama da unapređuju svoje poslovne performanse.

Državni sekretar Ministarstva privrede Milan Ljušić istakao je da se aktivno radilo na unapređenju zakonodavnog okvira u ovoj oblasti kroz donošenje nekoliko sistemskih zakona.

On je oročio zakonom propisano formiranje Saveta za kvalitet u kome će biti profesori univerziteta, članovi akademske zajednice i renomiranih stručnjaci i predstavnici institucija.

„U oktobru su započete aktivnosti u pogledu osnivanja Saveta za kvalitet i očekujemo da će do kraja ove godine početi sa radom“, rekao je on.

Miroslav Miletić iz PKS ocenio je da svaka organizacija koja u ovako složenim vremenima ima snage da se pored redovnih aktivnosti bori za visoki priznanje zaslužuje poštovanje i veliku zahvalnost.

Kako je istakao u 2020. godini broj sertifikata ISO 9001 povećan je sa 3.092 na 4.385, i naveo da je takvo stanje i u drugim oblastima sertifikacije kvaliteta.

On je istakao da je zajednički cilj dalja afirmacija sistema kvaliteta i njihova promocija na državnom nivou, što je deo strategije povećanja konkurentnosti, rasta BDP-a, razvoja MSP i rasta zarada.

(Tanjug)

