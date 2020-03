Panel „Bankarstvo 4.0“ o open bankingu, virtuelnoj poslovnici

KOPAONIK – U okviru Kopaonik biznis foruma danas je održan panel na kome je istaknut značaj otvorenog bankarstva koje, kako je rečeno, podrazumeva da u fokusu banaka budu potrebe korisnika.

“Open banking je globalni trend koji za cilj ima da poveća konkurenciju i da nas sve podstakne da budemo što inovativniji”, rekla je na panelu “Bankarstvo 4.0” direktorka kompanije Mastercard za tržišta Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore Jelena Ristić.

Kako je pojasnila, otvoreno bankarstvo znači da su u fokusu banaka potrebe korisnika i da moraju da dizajniraju prozivode i usluge koje na najbolji način odgovaraju tim potrebama.

“One moraju da štede vreme krajnjih korisnika da budu sigurne, jednostavne, praktične i ta rešenja moraju da obezbeđuju perfektno korisničko iskustvo”, rekla je Ristić i dodala da je preduslov otvorenog bankarstva u Srbiji usvajanje PSD 2 regulative EU.

Generalni direktor kompanije “Saga” Nebojša Bjelotomić je rekao da se mnogo toga dešava u bankarskom sektoru i generalno u sektoru finansija.

“To je sjajna prilika za sve nas”, rekao je on i ocenio da otvoreno bankarstvo stvara potencijal za mlade ljude koji trenutno teško dolaze do bankarskih usluga.

Predsednik Upravnog odbora Nove Ljubljanske banke (NLB), koja je kupila 83,23 odsto vlasničkog udela u Komercijalnoj banci, Blaž Brodnjak je rekao da je ugovor potpisan i da se čeka saglasnost što će da traje šest do devet meseci.

“Nakon toga ćemo tek ući u firmu. Veliki sam optimista, vidim veliku vrednost u brendu i u tome šta Komercijalna banka može da napravi na srpskom tržištu i radujem se tome unapred”, dodao je on.

NLB je, rečeno je na panelu, prošle godine počela projekat video četa sa savetnicima tako da klijenti više ne moraju da dolaze u filijalu po savete.

“Verujem da će sve što je standardizirano transakcijske prirode biti onlajn. Tu pričamo verovatno o 85 odsto bankarskih usluga. Sve što ima dugoročne posledice i gde ljudi žele savet nekog u koga imaju poverenje, to će još uvek biti realizovano u personalnom kontaktu“, rekao je Brodnjak.

Na panelu je govorio i Vojislav Lazarević, predsednik Izvršnog odbora Ađiko banke koja je, kako je rečeno, prošle godine dobila nagradu za implementaciju digitalne filijale u Hrvatskoj.

„Virtuelna poslovnica u Hrvatskoj je novi projekat koji se polako se razvija i da ide u dobrom pravcu…trebaće neko vreme da klijenti shvate kako to funkcioniše, ali početna iskustva su vrlo pozitivna“, rekao je on.

Najavio je da će u Srbiji ubrzo početi sa virtuelnim otvaranjem računa, bazirano na aplikaciji.

„Mislim da u ovom pravcu ide cela tehnologija kada je reč o bankarstvu 4.0 i da mlađe generacije neće želeti da idu u poslovnice“, dodao je on.

(Tanjug)