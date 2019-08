Pat pozicija: Kako se rešiti opasnog otpada?

BEOGRAD – Ambalaža od pesticida gomila se u Srbiji, dok je sve manje kapaciteta za tretman tog opasnog otpada u Austriji i Švajcarskoj, zemljama u koje ga Srbija izvozi, rečeno je Tanjugu u Privrednoj komori Srbije (PKS).

Pored toga, tretman opasnog otpada koji se iz Srbije izvozi do najbližeg postojenja u Beču poskupeo je 100 odsto za godinu dana i očekuje se dodatno poskupljenje do kraja godine, a veliki problem je što će, navode u PKS, izvoz biti zabranjen, ali se još ne zna konkretno kada će se to desiti.

U PKS kažu da su u stalnom kontaktu s resornim ministarstvom i Agencijom za zaštitu životne sredine u cilju pronalaženja adekvatnog, kako kratkoročnog, tako i dugoročnog rešenja za opasan otpad.

„vodimo veliki dijalog i sa industrijom da nađemo kratkoročno rešenje, prvo da rešimo ovaj otpad koji se nagomilao u industriji“, rekao je za Tanjug sekretar Udruženja za hemijsku, gumarsku indsutriju i indrustriju nemetala Dragan Stevanović.

Naglasio je da je dugoročno rešenje tog problema izgradnja postrojenja za tretman opasnog otpada u Srbiji.

Stevanović kaže da postoje privatni investiori koji žele da prave postrojenja za tertman opasnog otpada u Srbiji, što je, dodaje, važno rešenje, jer će u budućnosti biti zabranjen izvoz opasnog otpada.

„Svaka država će morati da obavlja tretman svog opasnog otpada“, rekao je Stevanović i dodao da se o zabrani izvoza opasnog otpada uveliko priča, ali da se još ne zna kada će se to dogoditi, da su bile najave da će stupiti na snagu 2019. godine, a da je sada taj rok pomeren na 2020. godinu.

Za pesticide je rekao da u samoj plastičnoj ambalaži ostavljaju tragove, mikroelemente, i da se taj plastični otpad zato smatra opasnim.

„Trenutno je situacija takva da ovlašćeni operateri, i pored potpisanih ugovora s proizvođačima, nisu u mogućnosti da preuzmu opasnu ambalažu. Tako dolazimo u situaciju da proizvođači sredstava za zaštitu bilja, prozivođači boja i lakova sa svojom opasnom ambalažom imaju veliki problema jer nemaju gde da je skladište. Oni su popunili svoje skladišne kapacitete i nastao je problem, pat pozicija“, kaže Stevanović.

Naveo je i da je sama Evropa zatrpana opasnim otpadom, a da operateri u Srbiji koji su ovlašćeni za skladištenje, transport i preuzimanje opasnog otpada, odnosno opasne ambalže, nemaju više gde da ga isporučuju.

„Mi dobijamo samo mrvicu za izvoz tog otpada. Jedino rešenje je pravljenje postrojenja za tertman opasnog otpada u Srbiji, to je dugoročno rešenje, a kratkotrajno je da probamo da rešimo problem izvozom“, rekao je Stevanović.

Naveo je da u Austriji i Švajcarskoj, međutim, nema dovoljno kapaciteta, tako da se slobodni kapaciteti za opasni otpad iz Srbije dobijaju tek kada te države obave tretman svog opasnog otpada.

(Tanjug)