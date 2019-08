Pepsiko i Matoni potpisali ugovor o kupovini kompanije Knjaz Miloš

Predstavnici kompanije „Matoni 1873“ (Mattoni 1873), najvećeg distributera bezalkoholnih pića u centralnoj Evropi i „Pepsika“ (PepsiCo Inc), prozvodjača hrane i pića koji posluje u više od 200 zemalja, potpisali su danas u Beogradu ugovor o kupovini 100 odsto vlasništva u srpskoj kompaniji „Knjaz Miloš“.

Transakcija, čija cena nije saopštena, odobrena je od strane antimonopolske komisije i obuhvata kupovinu proizvodnih kapacitete „Knjaz Miloša“ u Srbiji, kao i brendova kao što su „Knjaz Miloš“, „Aqua Viva“, „Guarana“, „ReMix“, „Gusto“.

Kompanija „Knjaz Miloš“, sa sedištem u Arandjelovcu, ima poslovnu istoriju dugu više od 200 godina i jedan je od najvećih proizvodjača mineralne vode, bezalkoholnih i energetskih pića u Srbiji. Od 2015. godine do danas bila je u vlasništvu investicionog fonda Mid Europa Partners iz Londona.

Generalni direktor „Matoni 1873“ Alesandro Paskvale kazao je, prilikom potpisivanja ugovora u ambasadi Češke u Beogradu, da je njegova kompanija „došla da ostane“ u Srbiji i da se nada da će moći da pomogne „Knjaz Milošu“ da dalje napreduje.

On je kazao da će nastaviti da ulaže u razvoj „Knjaz Miloša“ i istakao da njegova kompanija već posluje, pored tržišta Češke i u Slovačkoj, Austriji, Madjarskoj, Bugarskoj, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i da će sada zapošljavati 3.300 ljudi.

Predstavnik „Pepsika“ Kristof Gile je podsetio da njegova kompanija ima višdecenijsko iskustvo poslovanja na globalnom tržištu, koja podrazumeva dobru saradnju sa mnogim lokalnim manjama.

Istakao je da je partnerstvo „Pepsika“ i „Matoni 1873“ do sada bila veoma uspešna i da akvizicija „Knjaz Miloša“ predstavlja priliku za dodatni razvoj i jašanje partnerstva.

„Pepsiko ima viziju da bude globalni lider u proizvodnji hrane i pića“, kazao je on.

Generalni direktor kompanije „Knjaz Miloš“ Miloš Stojisavljević ocenio je da je kompanija nakon brojnih promena vlasništva i modela upravljanja, sada dobila strateškog partnera, proizvodjača sa evropskim i svetskim iskustvom u industriji vode i bezalkoholnih pića.

Podestio je da je „Knjaz Miloš“ ima 800 zaposlenih, kao i da je lider na tržištima Srbije i Crne Gore, sa rastom na tržištima Severne Makedonije i Bosne i Hercegovine.

„Knjaz Miloš je uspešna kompanija koje ove godine očekuje nezo promet od 70 miliona evra“, rekao je Stojisavljević.

Predstavnik investicionog fonda Mid Europa partners Andrej Jovanivić kazao je da je od 2015. godine produktivnost i efikasnost kompanije „Knjaz Miloša“ podignuta dva i po puta.

Ministar poljoprivrede Srbije Branislav Nedimović kazao je da je ono što je autoput „Miloš Veliki“ za srbiju, to je današnja akvizicija za kompaniju „Knjaz Miloš“.

On smatrada je problem domaćih kompanijama je što imaju dobre, kvalitetne, regionalne brendove, ali do dalje od tog tržišta nisu mogli da daju maksimum, pa je dobro da će akvizicija otvoriti mnogo širi prostor za plasman.

„Knjaz Miloš ostaje srpska kompanija, proizvodi se u Srbiji i sve što ode napolje biće poreklom iz Srbije“, ukazao je Nedimović.

Ambasador Češke u Srbiji Tomaš Kuhta ocenio je da današnje potpisivanje ugovora o akviziciji predstavlja još jednu potvrdu dobrih privrednih odnosa Češke i Srbije, ali i želju da se u Srbiju donesu nove tehnologi je i novi poslovi.

„Češka je danas četvrti najveći ulagač u Srbiju“, kazao je on i podsetio da je najveća investicija do sada bila kupovina Telenora i Telenor banke od strane PPF-a, kao i na to da je SCMG kupio kruševački IMK „14. oktobar“, ali i ulaganje SEBRE u filmski studio Avala, kao UDi grupe u fabriku boja i lakova „Duga“.

Prema njegovim rečima, robna razmena izmedju dve zemlje raste i u poslednjih šest godina povećana je za 50 odsto, pa je tako prošle godine prešla milijardu evra i nadalje raste.

Kuhta je kazao i da će nova prilika za nastavak saradnje biti poseta predsednika Češke Miloša Zemana Srbiji 10. septembra, kada će sa njim doći i 50 privrednika.

Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež izrazio je zadovoljstvo što će „Knjaz Miloš“, koji 31 proizvod izvozi u 31 zemlju, od danas imati mogućnost da svoje proizvode plasira na 200 svetskih tržišta.

On je istakao i da se do sada za poslovni forum Srbije i Češke u septembru već prijavilo više od 150 kompanija iz obe zemlje.

„Na tom velikom poslovnom forumu očekujemo još dobrih poslovnih ugovora“, rekao je Čadež.

