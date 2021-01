PKS do kraja februara osniva Sekciju za mlade preduzetnike

BEOGRAD – Privredna komora Srbije će do kraja februara osnovati Sekciju za mlade preduzetnike, do 35 godina starosti.

Direktorka Sektora za preduzetništvo PKS Branislava Simanić rekla je Tanjugu da će sekcija okupiti mlade preduzetnike iz cele Srbije do 35 godina, kao i one koji imaju započet sopstveni posao do dve godine.

Sekcija će davati pomoć početnicima u biznisu i startapovima da prevaziđu izazove u poslovanju.

„Ideja je da okupimo mlade preduzetnike kako bi započeli sopstveni posao i ojačali svoje poslovanje, a sve u cilju da mladi ostanu u svojoj zemlji. Takođe, naša ideja je da stimulišemo mlade da nakon završetka formalnog obrazovanja započnu sopstveni posao“, navodi Simanić.

Kako kaže, za to su potrebni određeni uslovi, koje će omogućiti Sektor za preduzetništvo PKS.

Cilj je da se okupe mladi i da kroz rad ove sekcije organizuju različite B2B (biznis tu biznis) sastanke da se umrežavaju, razmenjuju svoje baze poslovnih kontakata i da se promovišu primeri dobre prakse, ističe ona.

„Smatramo da je značajno da oni od svojih mladih kolega čuju šta je to sa čim su se oni suočavali prilikom započinjanja posla, kako su prevazili određene prepreke i na koji način su njihovi biznisi postojali uspešni“, kazala je Simanić.

Najavljuje da će biti organizovano niz besplatnih edukacija u cilju unapređenja znanja i veština, a jedan od ciljeva je digitalana pismenost mladih.

„Ako oni digitalizuju svoje poslovne procese na taj način će njihovi biznisi moći da budu konkurentni i održivi na duži rok i u tom smislu će im biti značajna podrška PKS“, pojašnjava ona.

Jedna od aktivnosti sekcije za mlade preduzetnike je umrežavanje na lokalnom i regionalnom nivou.

Najavljuje potpisivanje Memoranduma u saradnji sa najvećim regionalnim udruženjem preduzetnika iz Sarajeva Lonac.pro i Mozaik koji imaju 45.000 registrovanih članova.

Kaže, to će biti velika podrška mladima u Srbiji u smislu umrežavanja, a od njih mogu dobiti i određene edukacije.

Simanić dodaje da je veliki broj mladih do sada pokazao zainteresovanost za najavljno osnivanje sekcije.

Zainteresovani mogu dobiti informacije i putem mejl adrese preduzetnik@pks.rs.

Inače, procenat nezaposlenih mladih osoba iznosi oko 20 odsto od ukupnog nezaposlenog stanovništva, podaci su istraživanja Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS) „Mladi i preduzetništvo“.

Kao jedan od osnovnih razloga za pokretanje biznisa, mladi navode da nisu mogli da pronađu adekvatno plaćen posao, dok su novac za počinjanje sopstvenog posla dobili od porodice ili prijatelja.

U većini zemalja EU samozapošljavanje i mere za pokretanje startapova uključcuju vođenje kroz biznis planove, obuke i učenje kako bi se mladi usmerili na pokretanje poslova.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.