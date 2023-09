Pošta Srbije i Uprava carine potpisale Memorandum o razumevanju i unapređenju poslovne saradnje

Pošta Srbije i Uprava carine potpisale su danas Memorandum o razumevanju i unapređenju poslovne saradnje čiji je cilj ubrzanje i olakšanje prometa pošiljka u međunarodnom saobraćanju.

Vršilac dužnosti direktora Pošte Srbije Zoran Đorđević najavio je da će građani ubuduće moći da prate neregistovane pakete koje naručuju iz inostranstva kada stignu u Srbiju.

„Tako smo rešili nedoumicu gde se nalazi roba, da li je stigla ili nije, da li treba verovati Pošti, Carini ili zemlji iz koje paket dolazi“, izjavio je Đorđević.

On je rekao da su do sada u očima javnosti najveći krivci za takve nedoumice bile Pošta i Carina, iako su one zapravo najmanje krive jer je njima u interesu da se naplati carina i prihodi od isporuke.

Đorđević je objasnio da će uz pomoć novog sistema evidencije građani znati kada je paket zapravo stigao u Srbiju, a on će biti u test fazi od 1. novembra ove godine, a u punom kapacitetu od 1. marta iduće godine.

Direktor Uprave carine Srbije Branko Radujko rekao je da je ovo vreme dinamičnog razvoja tehnologije i rasta trgovinskih aktivnosti putem interneta i predočio podatak da je u avgustu ove godine bilo dva puta više pošiljki iz inostranstva nego u istom mesecu prošle godine.

„U takvim okolnostima, carinska administracija je dužna da građanima i privredi pojednostavi i ubrza procedure dostavljanja pošiljki i zbog toga smo krenuli u projekat digitalizovanog postupka obrade podataka o pošiljkama pre njihove dostave“, rekao je Radujko.

Memorandum koji je danas potpisan je deo projekta „Obrada podataka pre prispeća poštanskih pošiljaka u Srbiju“ u kojem sarađuju Pošte i Uprava carina kroz globalni program „Alijansa za trgovinske olakšice“ koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ).

Kancelarija Ujedinjenih nacija za pitanja droge i kriminala je kroz projekat HERMES pomogla primeni Memoranduma u oblastima koji se odnose na bezbednost i sigurnost poštanskog saobraćaja.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.