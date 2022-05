Pri kraju izrada projekta za rekonstrukciju pruge BG-Bar

BEOGRAD – Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović izjavio je da je u završnoj fazi izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju pruge Beograd – Bar, a pre svega deonice od Valjeva do Vrbnice.

Momirović je kazao da je taj projekat posebno značajan za Priboj i sva mesta južno od Užica koja su, kako kaže, tradicionalno povezana sa prugom Beograd-Bar.

Naveo je da je Srbija „otvorila tu priču“ sa crnogorskim partnerima i ocenio da luka Bar ne može da opstane bez srpske privrede.

„Ako napravimo kvalitetnu železničku infrastrukturu kojom će se do mora voziti šest sati najkvalitetnijim vozovima, napravili smo ogroman iskorak u saobraćajnoj komunikaciji ne samo u Srbiji, već na Balkanu“, rekao je Momirović za Tanjug.

Dodao je da će u naredna dva meseca biti završena projektna dokumentacija i naglasio da se neće odustati od tog projekta jer je, kako kaže, pruga Beograd-Bar ključna za zapadnu Srbiju i „ključna veza Srbije sa Crnom Gorom“.

Momirović je istakao da se ulaže više od tri miliona evra u rekonstrukciju većeg broja stanica i da je već rekonstruisana pruga do Valjeva na brzinu od 120 km/h, a koja od puštanja u saobracaj 1973. godine, kako kaže, nikada nije obnovljena.

„Sa rekonstrukcijama koje smo do sada uradili, do Užica sada putujemo 3 sata i 15 minuta, dok se pre 10 godina putovalo osam sati. Do Valjeva se stiže za malo vise od sat vremena, a do Kosjerića za malo manje od dva sata“, rekao je Momirović.

Na pitanje o radovima na obilaznici Straževica – Bubanj Potok, Momirović je rekao da je to najfrekvetniji deo na saobraćajnom mapi Srbije kada je reč o teretnom saobraćaju.

Naveo je da je gradnja obilaznice oko Beograda počela 1989. godine i da decenijama vlade nisu mogle da je završe, ali da je 2018. godine država ponovo pokrenula i odlučno krenula u realizaciju tog projekta.

Momirović je rekao da je završen sektor 4 – osam kilometara, a da se završava i sektor 5 – oko 4 km sa tunelom Straževica.

„Ostaje samo jedna deonica da taj deo obilaznice oko Beograda, u projektnom i građevinskom smislu pošaljemo u istoriju jer moramo da izmestimo teretni saobraćaj iz Beogarada i da omogućimo brzu sapbraćajnu komunikaciju kar-go saobraćaju“, rekao je Momirović.

Govoreći o rokovima za završetak radova, ministar je rekao da je bilo nekoliko sela na deonici auto-puta i da je u proteklih godinu dana iseljeno više od 500 ljudi sa tog prostora.

„Ovaj projekat kasni više od 30 godina, ali ako pričamo o kašnjenu od dva ili tri meseca, to nije kašnjenje, onda je na vreme. Ovo su veliki projekti koje nismo realizovali proteklih decenija i teško je pogoditi dan“, rekao je Momirović.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.