Pšenica poskupela za 60 odsto u Africi zbog sukoba Rusije i Ukrajine (VIDEO)

Postojeći sukob Rusije i Ukrajine, koji je rezultirao prekidom izvoza pšenice, izazvao je rast cena pšenice u Africi za 60 odsto, rekao je predsednik Afričke razvojne banke (AfDB) Akinvunmi Adesina, prenosi agencija Sinhua.

Na sastanku sa nigerijskim predsednikom Muhamedom Buharijem, 26. aprila u glavnom gradu Nigerije, Abudži, Adesina je rekao da će sukob Rusije i Ukrajine stvoriti globalne probleme, posebno za Afriku, koja uvozi ogroman procenat svoje hrane iz te dve zemlje.

„Pšenica je već poskupela za oko 60 odsto. Biće pogođeni i kukuruz i druge žitarice. Može doći do krize s đubrivom, jer bi moglo doći do manjka od oko 2 miliona metričkih tona. A to će uticati na proizvodnju hrane za otprilike 20 odsto“, rekao je on, napominjući da će Afrika izgubiti do 11 milijardi američkih dolara u hrani.

„A budući da se to dešava nedugo nakon kovid-19, moglo bi biti prilično ozbiljno“, rekao je Adesina koji je rodom iz Nigerije, objavljujući da je AfDB razvila plan za hitno obezbeđivanje hrane za Afriku vredan 1,5 milijardi američkih dolara, koji sada čeka odobrenje od najvišeg rukovodstva Banke.

Kako bi sprečila prehrambenu krizu na afričkom kontinentu i ublažila uticaj rusko-ukrajinskog sukoba, AfDB planira da kroz plan pomogne poljoprivrednicima u Africi da uzgajaju pšenicu, kukuruz, pirinačnu trsku i soju, rekao je Adesina.

Govoreći konkretno o Nigeriji, Adesina, bivši ministar poljoprivrede u toj zapadnoafričkoj zemlji, rekao je da će tokom kišne sezone 2022. najmanje 5 miliona malih farmera dobiti pomoć za uzgoj milion hektara kukuruza, milion hektara pirinča i 250.000 hektara trske, odnosno soje.

„Ukupno, naša podrška će pomoći Nigeriji da proizvede 9,5 miliona metričkih tona hrane. Želimo da osiguramo da Nigerija ne oseti uticaj prehrambene krize“, rekao je on.

Buhari je pohvalio AfDB za planiranje unapred zbog eventualnih negativnih posledica koje bi mogle proizaći iz sukoba Rusije i Ukrajine u smislu obezbeđivanja hrane.

„Veoma smo svesni potrebe da hrana bude obezbeđena i kako bismo ohrabrili naše lokalne poljoprivrednike zatvorili smo svoje granice na oko dve godine da bismo suzbili šverc. Napravili smo određeni napredak“, dodao je on.

