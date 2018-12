Putin: Moguće povezivanje južne Evrope na Turski tok

MOSKVA – Ruski predsednik Vladimir Putin ne isključuje mogućnost da zemlje južne Evrope mogu da budu povezane na gasovod Turski tok preko Grčke.

„Spremni smo da primenimo zajedno sa Grčkom velike infrastrukturne energetske projekte. Ovo se odnosi na mogućnost povezivanja južne Evrope sa Turskim tokom preko Grčke“, rekao je Putin na konferenciji za novinare sa grčkim premijerom Aleksisom Ciprasom u Moskvi, prenosi TAS S.

Putin je dodao da Moskva sada razgovara o tom pitanju sa turskim partnerima kao i sa Grčkom. Podsetio je da je gasovod od Grčke do Italije zapravo izgrađen, ali da sad treba da bude ispunjen gasom.

Projekat Turskog toka predviđa izgradnju gasovoda kroz Crno more do evropskog dela Turske i dalje do granice sa Grčkom. Ukupna vrednost projekta procenjena je na 11,4 milijarde evra.

(Tanjug)