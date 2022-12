Putniković: Srbija možda neće ni osetiti posledice embarga EU na rusku naftu

BEOGRAD – Srbija možda neće ni osetiti posledice embarga EU na sirovu rusku naftu koja stiže morskim putem, jer je cena nafte na tržištu za sada relativno stabilna, izjavila je danas urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković.

Ona je rekla Tanjugu da ne očekuje probleme u snabdevanju naftom, već da bi jedino cena nafte koju ćemo uvoziti mogla da bude viša.

Putnikovićeva je navela da, ipak, može da se desi ukoliko ne bude značajnijeg poskupljenja da nafta ostane na približno istom nivou, te dodala da su članice OPEK-a i OPEK Plus najavile novo smanjenje isporuka sirove nafte na trzište zbog smanjene tražnje.

„Ima naravno i banaka i međunarodnih analitičara koji očekuju da bi nafta mogla da premaši cenu od 100 dolara za barel. Čak neki kažu da će biti i više od 120 dolara, ali sumnjam da će se to desiti jer smanjena potražnja za naftom, recesija i to što Kina i dalje ima problem sa koronom, pa je smanjila svoju kupovinu sirove nafte, sve to može uticati na to da cena od 60 dolara za barel ruske nafte ne bude mnogo jeftina u odnosu na tržišne cene“, rekla je Putnikovićeva.

Navela je da mi nećemo moći da uvozimo rusku naftu, ali ćemo moći bilo koju drugu koju smo i ranije uvozili, naftu sa Bliskog istoka.

„Prema tome, neće biti problema u snabdevanju. Može samo da bude skuplja nafta koju ćemo uvoziti, ali neće biti problema ni sa tim ako dođe do nekih većih poremećaja na tržištu. Imamo zalihe za dva meseca sirove nafte, imamo zalihe naftnih derivata tako da ne treba očekivati probleme, više je pitanje cena“, rekla je Putnikovićeva.

Kao primer navela je Mađarsku koja, dodala je, ovih dana ima problema sa snabdevanjem tržišta zato što su strane kompanije koje imaju benzinske pumpe kod njih smanjile uvoz svog goriva u Mađarsku jer je država ograničila cenu.

„Eventulano može biti nekog problema ako dođe do velikih poremećaja na evropskom tržištu, pa da to malo zakači i nas, ali mislim da za sada ne treba da brinemo“, dodala je Putnikovićeva.

Komentarišući najavljeni paket pomoći pomoći Evropske unije od 165 miliona evra za Srbiju kada je reč o energetici, Putniković je rekla da će ta sredstva biti raspoređena prema budžetu naše zemlje koji je na usvajanju i koji predviđa određena sredstva i za energetiku.

„Puno novca je predviđeno i za pokrivanje razlike od uvozne cene prirodnog gasa ili električne energije do one po kojoj se ti energenti prodaju tako da verujem da će tu biti usmereno“, kazala je Putnikovićeva.

Ocenila je da iznos predviđene pomoći nije beznačajan, ali da nije nešto što će nam pomoći da pokrenemo neki veliki projekat iz oblasti energetike.

(Tanjug)

