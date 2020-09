Radosavljević: Američki DFC neće ugroziti kineske investicije u Srbiji

Profesor na Fakultetu FEFA u Beogradu Goran Radosavljević rekao je danas da bilateralni sporazum Srbije sa SAD kojim je predvidjeno otvaranje kancelarije Američke finansijske korporacije (DFC) koja finansira projekte neće ugroziti kineske investicije u Srbiji, već da će samo pojačati konkurenciju medju finansijerima.

„Kina ima plan za finansiranje projekata za ceo region Zapadnog Balkana, a ne samo za Srbiju i njene planove neće ugroziti DFC, ali će se pojačati konkurencija, što je dobro“, rekao je Radosavljević za Betu.

Srbija je 4. seprembra 2020. godine u Vašingtonu, u okviru normalizacije odnosa sa Kosovom, potpisala bilateralni sporazum sa SAD kojim je, izmedju ostalog predvidjeno da DFC otvori kancelariju u Beogradu kako bi finansirao projekte u Srbiji i regionu.

Radosavljević je rekao da su bilateralni sporazumi manje povoljni za zemlje koje ga potpišu zbog toga što uvek podrazumevaju dodatne uslove, medju kojima je i da poslove dobijaju kompanije iz zemlje kreditora.

„Srbija je potpisala nekoliko bilateralnih sporazuma koji su podrazumevali i finansiranje projekta, ali su poslove na realizaciji, što je gotovo uvek deo dogovora, dobijale kompanije iz zemlje koja ih finansira, pa se najveći deo tih sredstava i vraćao u tu zemlju“, rekao je Radosavljević.

Dodao je da te kompanije uglavnom ne učestvuju na tenderima, pa su zbog toga i skuplje u odnosu na kredite Svetske banke, Evropske investicione banke i drugih medjunarodnih finansijskih institucija.

Finansiranje projekata kroz bilateralne sporazume je, prema njegovim rečima, „lošije i od koncesija i od privatno-javnog partnerstva“.

Mnoge zemlje su, kako je rekao, pribegle kreditiranju projekata kroz bilateralne sporazume sa drugim državama, posebno od krize 2008. godine kada su zbog visoke zaduženosti teže dobijale zajmove od medjunarodnih finansijskih institucija.

Radosavljević je rekao da „iskustvo govori da sredstva DFC-a stižu sporije zbog strožijih uslova i standarda koji moraju da se zadovolje, a medju kojima su i ekološki, kao i zbog više nivoa odlučivanja.

„U svakom slučaju dobro je što će DFC otvoriti kancelariju u Beogradu, to znači da će verovatno da funkcioniše efikasnije, a to ide u prilog Srbiji“, rekao je Radosavljević.

Sporazum Srbije i SAD koji se jednim delom odnosi na 5G mrežu i tehnologiju će, prema rečima Radosavljevića, imati više negativnog efekta od finansiranja preko DFC.

„Tehnologija 5G je već uveliko u Telekomu Srbija i u drugim projektima i puno će koštati ako se to sve bude povuklo i stanje vratilo na početak“, rekao je Radosavljević.

U devetoj tački sporazuma Srbije i SAD navedeno je da se „obe strane obavezuju da u svojim mrežama mobilnih komunikacija zabrane 5G opremu koju isporučuje neproveren prodavac, a gde postoji da se ukloni“. Tu opremu isporučuju kineske kompanije ZTE i Huavej (Huawei), ali se njihova imena u sporazumu ne navode eksplicitno.

Radosavljević je rekao da nema odgovor kako će se rešiti to pitanje i „da je to uradjeno nekoj kompaniji sa zapada, toga ko je to uradio čekala bi ozbiljna medjunarodna arbitraža“.

„Srbija je u najgoroj mogućoj situaciji jer vara i jednu i drugu stranu. Prihvatila je kinesku tehnologiju, opredeljena je za EU, a sada potpisala sporazum sa SAD. Videćemo šta će biti krajnji rezultat takve politike“, rekao je Radosavljević.

Medju većim investicijama Kine u Srbiji je kreditiranje izgradnje Pupinovog mosta na Dunavu u Beogradu, zatim kupovina smederevske železare čiji je vlasnik Hestil, kompanija Zidjin je privatizovala RTB Bor, a u pripremi je i izgradnja fabrike Šandong Linglonga u Zrenjanin.

Potpisano je nekoliko memoranduma o saradnji, ali i ugovor sa kompanijom Huavej o nabavci opreme, radova i usluga za realizaciju projekta nadzora. Najavljeno je i kinesko ulaganje u izgradnju industrijskog parka u Borči.

Ugovoren je i zajam za izgradnju obilaznice oko Beograda, od Ostružnice do Bubanj potoka, a kineske kompanije davale su kredite i radile na delovima Koridora 11 i na projektu brze pruge Beograd-Budimpešta.

(Beta)

