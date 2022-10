Regionalni sajam poslova do 21. oktobra-700 oglasa iz SRB

BEOGRAD – Više od 150 izlagača iz celog regiona sa 1.150 oglasa za posao, od kojih je više od 700 prilika iz Srbije, predstaviće se na najvećem onlajn regionalnom sajmu poslova od danas do 21. oktobra.

Iz naše zemlje ove godine će u pet tematskih kapsula biti raspoređeno više od 60 poslodavaca, saopštili su iz Infostuda.

Kandidati će moći da posete virtuelne štandove u okviru kapsula Trgovina, Proizvodnja, Usluge, IT i Startuj- kapsula za mlade i na taj način pronaći pozicije za koje su zainteresovani.

Svi koji su u potrazi za prvim ili novim zaposlenjem mogu posetiti sajam na adresi https://rs.regionalnisajamposlova.com.

Ovogodišnji sajam organizuju najvećihi regionalni sajtovi za zapošljavanje: poslovi.infostud.com iz Srbije, mojposao.net iz Hrvatske, mojposao.ba iz Bosne i Hercegovine, vrabotuvanje.mk iz Severne Makedonije i deloglasnik.si iz Slovenije.

Kao i prethodnih godina, posetioci će imati mogućnosti da se poslodavcima obratite putem ćat-a i iskoriste priliku da dobiju odgovore na pitanja koja do sada možda nisu imali kome da postave.

Tokom trajanja Regionalnog sajma poslova organizovaće se i tri događaja koja će pomoći kandidatima kako da napišu dobar CV, ali i kako da dođu do željenog posla – https://poslovi.infostud.com/vesti/Panel-diskisija-Kako-do-zeljenog-posla-istaknite-se-od-ostalih-kandidata/56260.

Za sve one koji su zainteresovani za IT oblast tu je i treći događaj na kojem će nam IT profesionalnci podeliti savete kako razvijati karijeru u Srbiji, na adrsi https://www.helloworld.rs/desavanja/vebinar-u-okviru-regionalnog-sajma-zaposljavanja-kako-razvijati-it-karijeru-u-srbiji/16022.

(Tanjug)

