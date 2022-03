Rublja ojačala danas prema dolaru na 116,4 rubalja

MOSKVA – Ruska rublja je ojačala danas u odnosu na dolar, nakon dve nedelje velikih gubitaka, pri čemu je centralna banka dodatno ograničila pristup stranoj valuti.

Na Moskvoskoj berzi, rublja se trgovala 12:50 časova po GMT u porastu za skoro 2,0 posto u odnosu na dolar, na nivou od 116,4 rubalja, dok se na stranim valutnim tržištima menjala po kursu u rasponu od 116,29 do 130 rubalja za dolar, višem između 6,0-9,0 odsto na dnevnom nivou, prenosi Rojters.

Rublja je od početka godine izgubila više od 40 posto vrednosti, i beleži daleko najlošije rezultate među svetskim valutama.

Prema evru, ruska valuta je danas bila uglavnom stabilna na nivou od 126 rubalja za evo na moskovskom trgovanju, nakon što je u četvrtak dostigla rekordnih 132,41.

Rusko tržište kapitala je i danas bilo zatvoreno po nalogu centralne banke, koja je ograničila trgovanje akcijama i obveznicama nakon što je Zapad uveo ekonomske sankcije Rusiji zbog napada na Ukrajinu.

Banka Rusije je u četvrtak uvela ograničenje domaćim firmama na povlačenje gotovine u stranoj valuti u narednih šest meseci, nakon što je ranije i građanima ograničila podizanje deviza.

Od 10. marta do 10. septembra, ruske kompanije i preduzetnici koji žele američke dolare, japanske jene, britanske funte i evre u gotovini mogu da dobiju samo do 5.000 dolara, i to samo za plaćanje poslovnih putovanja u inostranstvo.

Centralna banka je juče takođe objavila rezultate ankete sprovedene među analitičarima, a prema kojoj se predviđa da će inflacija ove godine ubrzati rast na 20 odsto sa sadašnjih oko 10 procenata, i da bi bruto domaći proizvod mogao da padne za čak 8,0 odsto.

Ruska ekonomija se suočava sa najtežom krizom od raspada Sovjetskog Saveza 1991. godine, usled teških zapadnih sankcija prema gotovo celom ruskom finansijskom i korporativnom sistemu.

Rusija naredne srede treba da isplati dva kupona po osnovu dolarskih obveznica u iznosu od 117 miliona dolara. Iako ima grejs period od 30 dana da izvrši isplatu, ako to ne učini sledeće nedelje naći će se prvi put u poslednjih gotovo 100 godina u poziciji dužnika koji ne izmiruje obaveze po osnovu spoljnog duga.

Centralna banka, koja je više nego udvostručila referentnu kamatu krajem februara na 20 posto, trebalo bi da se sastane kasnije danas.

(Tanjug)

