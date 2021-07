Sanacija lokalnih puteva po završetku deonice Preljina-Požega

PAKOVRAĆE – Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović danas je, sa v.d. direktorom JP „Putevi Srbije“ Zoranom Drobnjakom, obišao radove na potezu 3 u okviru deonice Preljina – Požega, na kojem je predviđena izgradnja 20 mostova i dve potporne konstrukcije.

Momirović je apelovao na izvođače radova da saniraju sve lokalne puteve, koji su oštećeni prilikom vožnje mehanizacije koja se koristi u izgradnji auto-puta od Preljine do Požege.

Kako je rekao, kada bude završen deo od Pakovraća do Preljine, to će značajno rasteretiti Čačak i tom gradu omogućiti da „prodiše“.

„Kada završimo sve to, saniraćemo sve lokalne puteve, molim ljude za strpljenje. Ovde više od sto kamiona voze i odvoze materijal i prave mnogo štete na lokalnim putevima. Ljudi su opravdano nervozni i nezadovoljni, ali ovo moramo da završimo“, rekao je Momirović, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Dodao je da se u tu deonicu ulaže skoro pola milijarde evra da bi, kako kaže, ekonomija prodisala, plate porasle i domaća preduzeća postala konkurentna.

„Nema razvoja ekonomije bez izgradnje auto-puteva“, naglasio je Momirović.

Naveo je da je trenutno zadovoljan dinamikom radova i da je angažovano više od 800 radnika i više od 200 jedinica mehanizacije.

„Ovo radimo zbog ljudi, nama su lokalni putevi i auto-putevi pođednako važni. Niko ovde neće ići na odmor dok ovo ne završimo“, kazao je Momirović

V.d.direktora „Putevi Srbije“ najavio je da će to preduzeće u narednom periodu potpisati ugovor sa Gradom Čačkom i preduzećem „Gradac“ kako bi sanirali lokalne puteve u selu Rakova, Donja Gorevnica i u Prijevoru.

Drobnjak je kazao da je deonica sektora 3 dugačka 11 kilometara i da su radovi „u punom jeku“.

„Gledamo da to završimo do kraja decembra, da do kraja jula uradimo nasip, pa da krenemo od 15. avgusta da radimo asfalt. Ovde prvo treba da se uradi odvodnjavanje“ kazao je Drobnjak.

(Tanjug)

