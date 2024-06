Sastanak poljoprivrednika i predstavnika ministarstva u Leskovcu završen obećanjem i nezadovoljstvo

Sastanak predstavnika poljoprivednika Jablaničkog okruga i resornog ministarstva danas u Leskovcu je završen jednim obećanjem, nezadovoljstvom i samo jednim zadovoljnim poljoprivednikom.

Taj sastanak je trebao da reši goruće probleme poljoprivrednika iz ovog okruga, posebno nakon nedavnih protesta na leskovačkom gradskom trgu.

„Nadali smo se da su došli da nam ispune jedan od onih šest zahteva, međutim ništa od toga”, kazao je za Betu poljiprivrednik Dalibor Kocić.

Obećali su im na sastanku, kako je rekao „da će srediti izvoz i kontrolnu uvoznu robu“.

„I to je jedino što su nam rekli, da naša roba lakše izlazi iz Srbije, da ne čeka 24 sata na analize, to Albanija na primer nema, rekli su da će to ukinuti u narednih sedam dana“, kazao je on.

Kocić, inače jedan od inicijatora protesta koji je u Leskovcu održan 3. juna je kazao da ne veruje predstavnicima ministarstva.

„Brzo će proći nedelju dana, ne verujem u to, jer ništa do sada nisu ispunili“, istakao je Kocić.

Zahtevi poljoprivrednika Jablaničkog okruga su i garantovane cene povrća i drugih proizvoda i subvencije kao u ostalim delovima države.

Međutim, današnji predstavnik poljoprivednika na sastanku Saša Trajković koji je govorio u njihovo ime, ništa od toga nije pomenuo, kao ni predstavnici ministarstva.

„Niko te zahteve nije pomenuo. Nadali smo se da će doći lično ministar poljoprivede, a ne ovi ljudi koje uopšte ne znamo ko su“, dodao je Kocić.

Što se uvoza tiče, rečeno im je da „ne mogu ništa da učine“, preneo je on.

„Nama je šteta nanešena, mogu bar da nam to nadoknade, nemamo račune za struju da platimo, u velikom smo problemu“, kazao je.

Međutim, Trajković je u današnjoj izjavi za medije nakon sastanka tvrdio suprotno od Kocića.

„Ove godine, iskreno, nismo imali nekog prevelikog podudaranja sa robom Albanije, što se paradajza tiče, krastavca da, kupusa nešto malo iz Makedonije, a za paradajz, to je trajalo neka samo tri do četiri dana“, kazao je Trajković.

Poljprivrednici su, inače, skoro mesec dana izjavljivali da će bacati paradajz jer ga država i dalje uvozi kao i druge povrtarske proizvode, koji su u martu bili zreli na jugu Srbije.

Trajković i predstavnici ministarstva na sastanku su rekli da problem nije bio prekomerni uvoz ranog povrća iz Severne Makedonije i Albanije već da se izdavanje fitosanitarnih dozvola organizuje i subotom i nedeljom, radi izvoza povrća.

Kocićje kazao da će sačekati sedam dana i krenuti sa protestima sa novim ljudima, bez, kako je naveo, „ovih što su u stranci“.

Upitan zašto su dozvolili da samo Trajković govori u njihovo ime, s obzirom da se nije zalagao za njih, Kocić je odgovorio da je to bila njihova greška i da je neće više ponoviti.

„Ako za sedam dana roba ne krene da se izvozi mi ćemo bez njega da tražimo naša prava…. Nismo zadovoljni sastankom, ni kakvo je stanje“, kazao je Kocić.

Ostali veći proizvođači povrća iz leskovačkog kraja rekli su nisu bili pozvani na sastanak.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.